Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena: "Cartagena es campo, mar y casco; cada uno con su agenda"

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, defendió ayer durante el III Foro Municipalismo de La Opinión de Murcia que el modelo de ciudad que está desarrollando su Gobierno está «inspirado en la transformación de grandes capitales españolas», con Málaga como principal referencia.

Durante la primera mesa redonda, moderada por el director del periódico, José Alberto Pardo, subrayó que la hoja de ruta de Cartagena pasa por integrar el puerto en la ciudad, transformar la fachada marítima, recuperar espacios históricos y dar nuevos usos sociales, deportivos y culturales a fortalezas, castillos y baterías. Todo ello, añadió, con el objetivo de incrementar la oferta turística y patrimonial de un municipio con «3.000 años de historia» y con más de tres siglos de presencia vinculada al Arsenal.

La alcaldesa destacó que Cartagena cuenta actualmente con once museos, centros de interpretación y yacimientos, a los que este año se incorporarán nuevos espacios que aspiran a convertirse en «buques insignia» de la ciudad, como el Anfiteatro Romano o la Casa Natal de Isaac Peral.

No descarta alcanzar el «pleno empleo» con el desarrollo de las industrias de defensa y renovables

«Cartagena no se entiende sin su Armada, sin la Universidad Politécnica y sin su patrimonio», defendió Arroyo, quien insistió en que el modelo de ciudad se basa precisamente en aprovechar, proteger y poner en valor todos esos recursos.

Pero Arroyo también reconoció que Cartagena tiene retos pendientes, entre ellos la recuperación del casco histórico. En este sentido, explicó que el Ayuntamiento está aplicando la Ley del Suelo para impulsar la edificación forzosa, ya que el centro cuenta con numerosos solares. «Queremos cambiar solares por hogares» para que «el centro tenga vida», afirmó.

No obstante, indicó que el modelo de ciudad no se limita al casco histórico, sino que alcanza a barrios, pueblos y diputaciones. «Cartagena es el campo, es el mar y es el casco. Cada zona tiene una agenda propia», señaló. En este punto, recordó que lugares como Cabo de Palos, La Manga o El Estrecho también forman parte de esa Cartagena diversa que el Ayuntamiento quiere ordenar y proyectar.

La comarca suma a su oferta este año el Anfiteatro Romano o la Casa Natal de Isaac Peral

Arroyo explicó que esa hoja de ruta se está diseñando también en colaboración con otras administraciones y ayuntamientos del Campo de Cartagena y del entorno del Mar Menor.

La fuerza de la industria verde

Preguntada por cómo ordenar motores tan diversos como el puerto, la industria, la historia o la universidad, Arroyo defendió que no son elementos contradictorios, sino complementarios.

Explicó que la hoja de ruta municipal se centra especialmente en las oportunidades culturales y turísticas ligadas al patrimonio. «Ese es nuestro fuerte, porque somos la gran capital turística de la Región de Murcia», afirmó. En este sentido, recordó que Cartagena lleva 25 años recuperando patrimonio a través de Cartagena Puerto de Culturas.

En paralelo, Arroyo destacó el potencial industrial del Valle de Escombreras y vinculó su desarrollo al nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Recordó que Cartagena llevaba 30 años con el planeamiento anterior y defendió que el nuevo documento, pendiente únicamente de la aprobación definitiva, «sienta las bases del crecimiento del futuro».

Según explicó, el nuevo planeamiento habilita más suelo industrial para atraer nuevas actividades vinculadas a las energías renovables, la seguridad, la construcción naval, la defensa y el hidrógeno verde. Arroyo recordó que Cartagena contará con la primera planta operativa de biocombustibles de Europa y con proyectos relacionados con electrolizadores de gran capacidad.

Todo ello, señaló, genera «empleo estable, muy cualificado y de mucha calidad», además de nuevas oportunidades para el municipio. «Cuando hablamos de empleo en Cartagena, hablamos de que con esas nuevas industrias podríamos avanzar hacia el pleno empleo», afirmó.

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Moción de censura

Aunque la alcaldesa dio explicaciones a la prensa sobre la moción de censura que le han presentado en el Ayuntamiento en el exterior del Cuartel de Artillería, no pudo evitar emocionarse cuando sus compañeros de mesa, los alcaldes de Murcia y Molina de Segura —ambos del PP—, le dedicaron palabras de apoyo. «Lo que se le pide a un gobierno es un proyecto, es coherencia y, sobre todo, sentido de ciudad, y no conozco a una persona que encarne mejor esos valores que mi compañera Noelia Arroyo», señaló la murciana Rebeca Pérez, emocionando a su homóloga de Cartagena.