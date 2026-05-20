Murcia abrirá nuevas plazas gratuitas para niños de 2 años en nueve colegios: estas son las zonas elegidas

Si tienes un hijo que cumplirá 2 o 3 años el próximo septiembre, esto te interesa. La Región de Murcia incorporará 180 nuevas plazas gratuitas para niños de esa edad en nueve colegios públicos de cara al curso 2026-2027, tras una inversión de 800.000 euros en obras de adecuación que están prácticamente terminadas.

Más de 9.000 plazas gratuitas de 0-3 años el próximo curso

La ampliación forma parte de un crecimiento sostenido que el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, calificó de histórico durante su visita al CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca de Murcia, acompañado por la directora del centro, Cristina Portillo.

Marín destacó "el crecimiento histórico de plazas de 0-3 años en los últimos cursos, con más de 8.400 plazas gratuitas (el 1.400 por ciento de incremento) respecto a las 600 plazas en gratuidad que había en el curso 2022-2023, con el objetivo de ofrecer más servicios gratuitos a las familias, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en todos los territorios de la Región y universalizar la enseñanza de primer ciclo de Educación Infantil".

En total, el próximo curso se ofrecerán más de 9.000 plazas gratuitas de 0-3 años, 300 más que en el curso actual. Actualmente ya se superan las 8.700 plazas distribuidas entre colegios públicos, las 14 escuelas infantiles de la Comunidad, centros concertados y escuelas infantiles privadas y municipales, con un incremento de más de 1.000 plazas respecto al año pasado.

El Gobierno regional también financiará las cerca de 3.000 plazas de escuelas municipales infantiles creadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuya financiación europea concluye este mes. El presidente de la Región anunció que se destinarán más de 6,2 millones de euros de fondos propios para mantenerlas.

Las obras de adecuación están cofinanciadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Solo en el CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca se han invertido más de 95.000 euros en la nueva aula, que incluye cambiadores, baños adaptados, adecuación del patio, nuevo pavimento, ventanas y puertas con sistemas de seguridad, y material infantil.

¿Cuáles son los colegios beneficiados?

Las nuevas aulas de 2-3 años estarán disponibles en los siguientes centros:

Murcia : CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca y CEIP Félix Rodríguez de la Fuente

: CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca y CEIP Félix Rodríguez de la Fuente Mazarrón : CEIP Francisco Caparrós

: CEIP Francisco Caparrós Santomera : CEIP Ricardo Campillo

: CEIP Ricardo Campillo Calasparra : CEIP Nuestra Señora de la Esperanza

: CEIP Nuestra Señora de la Esperanza Mula : CEIP Florentino Bayona

: CEIP Florentino Bayona Alguazas : CEIP Nuestra Señora del Carmen

: CEIP Nuestra Señora del Carmen Albudeite : CEIP Nuestra Señora de los Remedios

: CEIP Nuestra Señora de los Remedios Ojós: CEIP San Agustín

¿Cuándo empieza el cole?

En cuanto al calendario escolar, el curso 2026-2027 arrancará el 8 de septiembre para Educación Infantil y Primaria, y el 10 de septiembre para Secundaria, Bachillerato y FP Básica. Las clases finalizarán el 22 de junio y el 21 de junio de 2027, respectivamente. El calendario completo se publicará próximamente en el BORM.