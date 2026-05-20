La moción de censura planea sobre el municipalismo

El II Foro de Municipalismo, en imágenes / Israel Sánchez / Juan Carlos Caval

El Cuartel de Artillería de Murcia volvió a convertirse este martes en punto de encuentro del municipalismo regional con la celebración del III Foro de Municipalismo, organizado por La Opinión y Prensa Ibérica. Alcaldes y responsables públicos compartieron modelos de ciudad, proyectos de innovación, desarrollo económico, turismo, sostenibilidad, financiación, vivienda y servicios públicos en una jornada marcada también por la actualidad política. Muchos alcaldes mostraron antes y durante el evento su apoyo a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, después de que este lunes se conociera la moción de censura contra su Gobierno, un asunto que estuvo presente de forma directa o indirecta durante todo el foro.

Así ha sido la II Edición del Foro del Noroeste / VÍDEO: PI STUDIO | FOTO: Miki López / Juan Plaza / Luisma Murias / Ángel González

El director de La Opinión, José Alberto Pardo, fue el encargado de abrir el acto con un agradecimiento a los alcaldes participantes y un recuerdo especial para José Ballesta, alcalde de Murcia recientemente fallecido. También lo hizo Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia, durante la apertura institucional. Pérez defendió el foro como un espacio de referencia para compartir buenas prácticas, tejer alianzas y comprobar que muchos desafíos locales son coincidentes. Reivindicó el municipalismo como la política que deja de ser abstracta para convertirse en proyectos concretos para los vecinos, y recuperó una idea de Ballesta: hay municipios con proyecto y municipios sin proyecto, ciudades con futuro y ciudades sin futuro.

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, incidió en esa misma línea al destacar que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y la que más influye en su calidad de vida.

Modelo de Ciudad

La primera mesa, dedicada al ‘Modelo de ciudad’ y moderada por José Alberto Pardo, reunió a Rebeca Pérez, Noelia Arroyo y al alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso. Pérez explicó el modelo de Murcia a partir de la recuperación de espacios, las infraestructuras verdes y el patrimonio, con proyectos como Murcia Río, la Vía Verde de la Costera Sur, el nuevo Parque Metropolitano o el yacimiento de San Esteban.

Fue en esa mesa donde la moción de censura apareció con más claridad. Pérez lanzó un mensaje explícito de apoyo a Arroyo: «Un ayuntamiento nunca se debe utilizar como escenario de enfrentamiento».

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Arroyo expuso el modelo de Cartagena, inspirado en grandes capitales como Málaga, con la integración puerto-ciudad de faro a faro como gran proyecto de legislatura, la recuperación del patrimonio, las baterías de costa, los museos, la casa natal de Isaac Peral, el submarino Tonina y el nuevo plan general.

Pérez indicó que «un ayuntamiento nunca se debe utilizar como escenario de enfrentamiento»

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, presentó a su municipio como una ciudad en crecimiento, con nuevas empresas, mayor ambición industrial y necesidad de vivienda asequible. Citó Molina Renace, con 180 actuaciones paisajísticas, la mejora de servicios, centros de salud, comisarías y la aspiración de llevar el tranvía al municipio. También quiso pronunciarse sobre Cartagena: «No puedo quedarme silenciado. Eso es todo lo contrario de lo que estamos aquí defendiendo».

Entre las mesas redondas se intercalaron microexposiciones de empresas con un gran peso en las administraciones locales, ya que ayudan a los consistorios en la prestación de servicios. Así, responsables de compañías como Prezero, Aqualia, Veolia, Hozono Global y Ecoembes dieron a conocer algunos de sus últimos proyectos para lograr ese avance del que se habló en la jornada de este martes.

Innovación y desarrollo

La segunda mesa, ‘Innovación y desarrollo’, moderada por el periodista y colaborador de La Opinión, Ángel Montiel, reunió a representantes de Lorca, Santomera, San Javier, Alguazas y Beniel. Lorca vinculó su transformación a la reconstrucción posterior a los terremotos y al soterramiento del tren. Santomera destacó su condición de ciudad de la ciencia y la innovación y la digitalización del agua. San Javier defendió la aplicación de nuevas tecnologías a los servicios y la desestacionalización turística. Alguazas presentó su estrategia Alguazas 2040, mientras Beniel expuso su plan de renaturalización, accesibilidad y mejora del ciclo integral del agua.

Turismo y sostenibilidad

La última mesa, sobre ‘Turismo y sostenibilidad’, moderada por el periodista de La Opinión Jaime Ferrán, abordó los retos de Mazarrón, Calasparra, Caravaca, Abanilla y Águilas. Se habló de turismo de sol y playa, patrimonio, interior, sostenibilidad, turismo religioso, gastronomía, carnaval, deporte, financiación e infraestructuras pendientes. Todos coincidieron en la necesidad de que el turismo genere oportunidades sin deteriorar la identidad ni los recursos de cada municipio.

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La clausura correspondió a José Guillén, teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente de Murcia. Agradeció la presencia de participantes y asistentes y volvió a recordar a José Ballesta, subrayando el cariño recibido desde municipios de toda la Región. Cerró el foro con cuatro ideas asociadas al municipalismo: legado, proyecto, fuerza y unión.