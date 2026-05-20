El Ministerio de Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años

El Ministerio de Sanidad modifica el programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años.

Hasta ahora, la realización de mamografías cada dos años para el programa de detección precoz, se dirigía a mujeres de entre 50 y 69 años. La nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.

La medida indican que responde a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como a la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.

En relación con el grupo de mujeres de 45 a 49 años, el Ejecutivo central señala que la evidencia científica apunta a que el cribado contribuye a reducir la mortalidad y favorece la detección de tumores en estadios más precoces.

En la Región de Murcia, el Gobierno de López Miras, ya comenzó a ampliar la franja de edad hace tres años, por lo que la Comunidad parte con ventaja respecto a lo aprobado hoy por el Ministerio. Este año, el Ejecutivo regional espera poder incluir a las mujeres de 46 a 72 años.

Implantación progresiva

La ampliación del programa subrayan que "se desarrollará de manera gradual para garantizar una implementación homogénea y de calidad en todo el territorio".

De esta manera, la Región de Murcia dispondrá de un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100% en los nuevos grupos de edad

Además, añaden que, con el fin de facilitar la adaptación organizativa y la gestión de recursos, se contempla la posibilidad de implantar inicialmente un intervalo de cribado trienal antes de consolidar definitivamente la periodicidad bienal.

Noticias relacionadas

Por último, indica el Gobierno que el impacto presupuestario estimado para el Sistema Nacional de Salud es de 534 millones, aunque señalan que "el coste real previsto será inferior, dado que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad incluidos en sus programas de cribado".