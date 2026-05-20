Mateo Valero propone que la Región de Murcia se convierta en nodo de la Red Española de Supercomputación

La inteligencia artificial, los datos y la supercomputación irrumpieron en la presentación del nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia como una de las grandes herramientas para transformar el tejido productivo regional. El drector del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero, defendió en Cartagena que el futuro de la competitividad industrial dependerá de la capacidad de empresas y administraciones para incorporar cálculo avanzado, inteligencia artificial y talento especializado.

Valero participó en el acto de presentación del nuevo Plan Industrial en Cartagena, una intervención marcada tanto por las oportunidades tecnológicas como por las advertencias sobre el poder que están acumulando las grandes compañías tecnológicas mundiales.

El investigador aseguró que actualmente “los datos, el cálculo y la inteligencia artificial dominan el mundo” y alertó de que las empresas que controlan esas herramientas se han situado “por encima de la política”. Citó el caso de gigantes tecnológicos como Meta o OpenAI y explicó que están inmersos en una carrera global por desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes y con enormes necesidades energéticas.

Para ilustrar la magnitud de esa transformación, explicó que el último gran centro de cálculo proyectado por Meta necesitaría una potencia de 5 gigavatios, equivalente —según señaló— a cinco centrales nucleares o al 16% del consumo eléctrico total de España.

“Son peligrosísimos”, afirmó en referencia al poder de esas plataformas tecnológicas y a la concentración de capacidad computacional en manos privadas.

Aun así, Valero quiso marcar distancias entre el modelo de las grandes multinacionales y el trabajo que desarrollan los centros públicos de supercomputación. Explicó que instituciones como el Barcelona Supercomputing Center trabajan también con modelos avanzados de inteligencia artificial, aunque con un objetivo distinto. “El objetivo nuestro no es ganar dinero. El objetivo nuestro es hacer mejor ciencia pública”, resumió.

Durante su intervención defendió que la inteligencia artificial ya está transformando la investigación científica y los procesos industriales y sostuvo que aquellas regiones que no integren estas herramientas perderán competitividad. “Aquellas regiones que no tengan en cuenta la energía, el agua, los datos, el cálculo, la inteligencia artificial y sobre todo el talento, no podrán avanzar”, advirtió.

El director del BSC vinculó esa revolución tecnológica con el nuevo Plan Industrial presentado por el Gobierno regional y puso el acento en la necesidad de acercar la supercomputación y la inteligencia artificial a las pequeñas y medianas empresas.

En ese contexto explicó el funcionamiento de las AI Factories impulsadas por la Unión Europea, una red creada para facilitar el acceso de empresas y administraciones públicas a supercomputadores, herramientas de inteligencia artificial y personal especializado.

El Barcelona Supercomputing Center consiguió una de las primeras siete AI Factories europeas y actualmente trabaja para trasladar esa capacidad tecnológica al tejido productivo. Según expuso, el acceso a estas infraestructuras es gratuito y permite a las empresas optimizar procesos y mejorar su competitividad mediante herramientas avanzadas de cálculo e inteligencia artificial.

Fue entonces cuando lanzó una de las propuestas más relevantes de toda su intervención para la Región de Murcia. En el tramo final de su discurso pidió públicamente al presidente regional, Fernando López Miras, que impulse la incorporación de la comunidad autónoma a la Red Española de Supercomputación. “La Región de Murcia debería ser nodo de la red española de supercomputación”, reclamó.

Actualmente, explicó, la red nacional cuenta con 18 nodos distribuidos por distintas comunidades autónomas y, a su juicio, la entrada de la Región supondría “un complemento muy bueno” para el desarrollo del nuevo plan industrial.

Valero defendió que esa integración facilitaría apoyo tecnológico y computacional a pequeñas y medianas empresas regionales en ámbitos ligados a la industria, la agricultura o la logística.

“Con los datos que tienen las pequeñas y medianas empresas se puede optimizar cualquier mecanismo de producción”, afirmó.

El investigador insistió además en que el nuevo escenario económico obliga a combinar industria, tecnología y conocimiento científico. “La industria clásica se ha acabado”, aseguró, antes de defender que empresas y administraciones deben aprovechar todas las herramientas tecnológicas disponibles para competir en el nuevo contexto internacional.

Durante su intervención también puso ejemplos concretos de proyectos desarrollados desde el Barcelona Supercomputing Center en agricultura, sanidad y defensa. En el ámbito agrícola destacó el potencial de la inteligencia artificial, los drones y la robótica para optimizar cultivos y procesos productivos. En sanidad defendió que estas tecnologías permitirán mejorar diagnósticos y reducir listas de espera mediante sistemas avanzados de análisis de datos.

Uno de los apartados más llamativos del discurso llegó cuando detalló algunos proyectos vinculados a defensa. Valero explicó que el centro participa en simulaciones relacionadas con el futuro avión de combate europeo y trabaja en sistemas de inteligencia artificial aplicados a radares, reconocimiento de imágenes y toma de decisiones en tiempo real.

El científico cerró su intervención reivindicando la colaboración entre universidades, empresas y administraciones para formar profesionales capaces de adaptarse a la nueva economía tecnológica.

“Estamos en un tiempo para ilusionar a los jóvenes”, afirmó antes de reiterar su disposición a colaborar con la Región de Murcia y defender que la incorporación a la red nacional de supercomputación ayudaría a reforzar la competitividad industrial regional. “Contaréis con el Centro Nacional de Supercomputación”, concluyó.