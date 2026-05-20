Marcos Ortuño: "Exigimos una reforma urgente de la financiación autonómica"

Enrique Soler

Una reforma urgente del modelo autonómico que permita a la Región de Murcia disponer de más recursos para sanidad, educación, políticas sociales y también para sus 45 ayuntamientos, «la administración más cercana a los ciudadanos». Es la principal reclamación que hizo este martes el consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, durante el discurso de bienvenida del III Foro de Municipalismo, organizado por La Opinión y Prensa Ibérica y celebrado en el Cuartel de Artillería de Murcia.

Ortuño situó la financiación autonómica como uno de los principales condicionantes de la acción del Ejecutivo regional y aseguró que la Región de Murcia continúa siendo «la comunidad autónoma peor financiada». Aun así, defendió que el Gobierno regional mantiene su compromiso con los municipios y con las ayudas que reciben los consistorios.

«No vamos a permitir que esa infrafinanciación repercuta en las ayudas que otorgamos a los ayuntamientos», afirmó el consejero.

Durante su discurso, sostuvo que «el municipalismo es, sin duda, la expresión más cercana de la política local» y subrayó que es en los municipios «donde se materializa la gestión institucional y donde los vecinos encuentran respuestas concretas a sus problemas diariamente».

En este sentido, reivindicó el papel de los ayuntamientos como la administración que «tiene un mayor impacto en la calidad de vida» de la población. Ortuño, que recordó su etapa como alcalde de Yecla «durante casi una década», defendió que el municipalismo constituye «una de las señas de identidad del Gobierno que persigue Fernando López Miras».

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El titular de Presidencia aseguró que el Ejecutivo regional ha demostrado ese compromiso «con hechos», mediante el aumento de recursos destinados a los ayuntamientos, el impulso de la cooperación entre administraciones y la escucha «siempre y con respeto» de las necesidades planteadas por los municipios.