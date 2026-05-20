Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable

Queda mes y medio para la llegada de julio, que marca históricamente el inicio de las vacaciones de verano para millones de familias en nuestro país. Por ello, son muchos los que ya piensan en los viajes que van a realizar o que ultiman los detalles de esa escapada tan soñada y deseada.

Así que puede que sea el momento de planificar tu ropa e incluso adquirir el juego de maletas perfecto para llevarla y olvidarte de facturar en el avión o buscar espacio tanto en el tren como en el maletero de tu coche. Porque la cadena de supermercados Lidl cuenta con un pack de dos maletas a un precio espectacular.

Dos maletas al precio de una

El set de maletas de Lidl son especialmente ligeras e ideales para llevar en cualquier medio de transporte. Con candado de combinación 'Travel Sentry Approved', válido en más de 55 países, entre ellos, EE. UU., Canadá, Japón, Israel, China, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur y Suiza.

El set de maletas de Lidl, perfectas para viajar este verano. / L. O.

Estas maletas, cuentan además con función de sistema TSID para una identificación más rápida del equipaje perdido. Como mencionábamos antes, con este equipaje de mano podrás llevar toda tu ropa, desde cazadoras, pantalones o calzado, hasta camisas, vestidos y bañadores, para que no te falte de nada en un espacio tan compacto.

Y es que llevar estas maletas por los pasillos del aeropuerto, por el andén del tren o para las aceras del destino al que has llegado no puede ser más cómodo gracias a sus 4 ruedas dobles de marcha suave (360°).

En cuanto a su volumen, cuenta con un interior funcional con compartimentos con cremallera, cintas de sujeción cruzadas y 2 bolsas independientes para la ropa sucia o los zapatos. Tienen un compartimento para documentos en la parte delantera, compartimento principal con cremallera de 2 vías y asas acolchadas y asa de transporte lateral. Además, podrás identificarle cómo tu quieras gracias a su etiqueta de dirección extraíble en la carcasa del sistema telescópico.

Con una capacidad de hasta 96 litros, sus medidas son aproximadamente 77,5 x 48 x 29-32 cm, y 62 litros, 66 x 43 x 26-29 cm (aprox.). Puedes adquirir este juego de dos maletas por un precio de 74,99 euros. Un auténtico chollo para dos productos de este estilo que puedes comprar tanto en las tiendas físicas de Lidl como en la página web de la propia cadena de supermercados alemana.

Un chollo para los amantes de la costura

Lidl sorprendió hace unas semanas con una de esas ofertas que no se ven todos los días. La cadena alemana puso a la venta la máquina de coser Singer 323 L por solo 99,99 euros, frente a su precio original de 329 euros, lo que supuso un descuento del 69%.

Un auténtico chollo para un modelo con brazo libre, 23 programas de costura (con puntadas utilitarias, elásticas y decorativas), elevación extra alta del prensatelas y mesa extensible con caja de accesorios incluida. Como ocurre siempre con las ofertas estrella de Lidl, las existencias no durarán mucho.