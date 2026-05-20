Mª Carmen Morales, alcaldesa de Beniel: "Además de plantar árboles, el desarrollo tiene que implicar accesibilidad"

Enrique Soler

Mª Carmen Morales, alcaldesa de Beniel, centró buena parte de su intervención en la segunda mesa redonda del III Foro Municipalismo, evento organizado por La Opinión y Prensa Ibérica que tuvo lugar este martes en el Cuartel de Artillería de Murcia, en hablar de su Plan de Renaturalización, una estrategia que aspira a que este pueblo de algo más de 11.000 vecinos, ubicado en la Comarca de la Huerta de Murcia, se convierta en un oasis verde «sostenible».

El Ayuntamiento, dirigido por el PSOE, lo ‘vende’ como una estrategia urbana que combina tanto zonas verdes como espacios de sombra, y que también contempla una mejora de la accesibilidad, la renovación hidráulica y la recuperación ambiental de distintos puntos del municipio.

"Tenemos que tener claras cuáles son las limitaciones pero también las oportunidades"

Morales empezó su intervención agradeciendo la puesta en marcha de foros así para que «los municipios más pequeñitos podamos dar traslado» de los proyectos y acciones que planean o han puesto en marcha. Acto seguido, la alcaldesa quiso mandar «un saludo especial a las mujeres de Beniel» que se encontraban entre el público que llenaba las sillas de la denominada Sala Hub.

La regidora aludió a «hechos que nos han marcado profundamente» en la historia reciente del municipio: «Uno fue la dana de 2019, otro fue la pandemia y luego, como hecho puntual, tuvimos un ciberataque que dejó completamente bloqueada la administración de nuestro Ayuntamiento».

El alcalde de Alguazas, García Bernabé, y la alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, este martes en una de las mesas del Foro Municipalismo / Israel Sánchez

Este suceso aconteció en enero, mes en el que el Consistorio registró un grave incidente de ciberseguridad que provocó la inhabilitación temporal de los sistemas informáticos municipales, algo que afectó al funcionamiento habitual de la administración local.

A raíz de lo ocurrido, el Ayuntamiento reforzó sus sistemas informáticos, y lo hizo tanto con apoyo de la Comunidad como del Gobierno central, agradeció desde un principio la alcaldesa.

A la hora de mirar al futuro, localidades como Beniel «tenemos que tener claras cuáles son las limitaciones, pero también cuales son las oportunidades», argumentó la socialista. En su caso concreto, el municipio cuenta con «una densidad de población elevada», la cual se concentra «mayoritariamente en el casco urbano», dijo la regidora.

Con esta realidad, y teniendo sobre la mesa la cuestión de cómo mejorar «nuestros espacios públicos», surge el citado Plan de Renaturalización, el cual «lo iniciamos en el año 2023», recordó Mª Carmen Morales, con el fin de «reducir el efecto isla de calor».

Más verde, menos asfalto

La ejecución del Plan de Renaturalización comenzó en 2023 en la avenida Leopoldo Calvo Sotelo, una de las principales arterias del pueblo, y siguió con intervenciones en otras zonas, como la avenida José Pujante, la avenida del Reino y la plaza de la Hispanidad.

¿Qué se está haciendo? Incrementar el arbolado urbano. A más árboles, más zonas de sombra y menos efecto isla de calor. Cabe recordar que se denomina así al fenómeno por el cual las ciudades experimentan temperaturas significativamente más altas (de hasta 15 de diferencia) que sus zonas rurales circundantes. La razón: en vez de plantas, hay asfalto y hormigón. De ahí la importancia de contar con más árboles.

Afirmó que el pueblo se regirá por la regla 3-30-300, una guía de diseño urbano y bienestar

Sin embargo, Morales puso el acento en que la acción no puede limitarse ahí. En este sentido, la socialista recalcó que el plan «no solamente pasa por la plantación de árboles», sino que «el desarrollo tiene que llevar aparejada la accesibilidad», esto es, «que las personas puedan transitar con las mínimas barreras posibles».

La alcaldesa habló de que en Beniel ha de regir la regla 3-30-300, guía de diseño urbano y bienestar que establece que, para garantizar la calidad de vida, han de cumplirse tres premisas: que todo el mundo pueda ver desde la ventana de su casa al menos tres árboles, que el vecindario tenga al menos un 30% de cobertura de dosel arbóreo (hojas y copas de árboles) para reducir el estrés (y la temperatura) y que cada paisano ha de «tener un espacio verde a menos de 300 metros» de su hogar, fue desgranando la regidora.

Esto es, nadie debería residir a más de 300 metros de distancia de un parque (o un espacio verde similar). «Si tenemos 10 kilómetros cuadrados de territorio, tenemos que poner el foco en las vías principales», espetó la regidora, que incidió en la necesidad de ir «reduciendo esas islas de calor y aumentando los espacios de sombra» en el casco urbano.

El agua, "bien preciado"

Por otra parte, Morales aludió al «proceso de digitalización del agua» en Beniel, donde «mejoramos infraestructuras hidráulicas, haciendo un uso responsable de ese bien tan preciado». La renovación hidráulica es otro de los pilares en los que se sustenta el Plan de Renaturalización. Al hilo, la líder del Equipo de Gobierno municipal apostilló que «todos los abonados a la red de agua potable tienen contadores digitales».

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Por otro lado, dijo que «Beniel fue pionero en un sistema de biomasa para calentar el agua de la piscina climatizada, y hemos instalados una caldera de biomasa en el pabellón de deportes», que de este modo se convierte en «un edificio más sostenible y, al mismo tiempo, reducimos co2».