López Miras anuncia 200 millones para reforzar la red eléctrica y blindar el crecimiento industrial de la Región

La Región de Murcia quiere jugar un papel más ambicioso en el mapa industrial europeo y hacerlo desde Cartagena, uno de los grandes enclaves energéticos del Mediterráneo. Con ese planteamiento, el presidente regional Fernando López Miras presentó este miércoles el nuevo Plan Industrial 2026-2035, una estrategia que combina inversiones eléctricas, hidrógeno verde, tecnología y suelo industrial para atraer empresas y acelerar nuevos proyectos.

El acto, celebrado en el edificio CIM de la Universidad Politécnica de Cartagena, reunió a representantes empresariales, universitarios, sindicales y del tejido industrial de la Región. Allí, López Miras defendió que Cartagena simboliza como pocas ciudades “la potencia industrial, energética y logística” del país y reivindicó su papel como motor económico del sureste español.

El presidente regional dibujó un contexto internacional complejo, condicionado por las tensiones geopolíticas, la aceleración tecnológica y la competencia global, para justificar la necesidad de una estrategia industrial "con planificación, ambición y visión a largo plazo". Según explicó, la Región ha logrado posicionarse como una de las comunidades con mayor crecimiento industrial de España y ahora quiere consolidar ese impulso mediante una hoja de ruta que aspira a movilizar más de 16.675 millones de euros en la próxima década.

Pero el núcleo de su intervención estuvo en la energía. López Miras convirtió esa cuestión en el eje vertebrador del nuevo modelo industrial regional y lanzó varios anuncios dirigidos a reforzar la capacidad eléctrica de la comunidad autónoma.

"No hay política industrial posible sin capacidad energética suficiente", afirmó durante su discurso, alineándose con la idea que previamente había defendido el presidente de Repsol, Antonio Brufau, presente en el acto. “No hay industria sin energía”, insistió el jefe del Ejecutivo autonómico antes de anunciar la aprobación de un nuevo plan de inversiones para reforzar la red de distribución eléctrica de la Región de Murcia entre 2027 y 2029.

La iniciativa supondrá, según detalló, una inversión de 200 millones de euros destinada a incrementar la capacidad eléctrica regional, reforzar las redes de media y alta tensión, mejorar la resiliencia del suministro y avanzar en la digitalización de la red energética. El objetivo inmediato será incorporar unos 320 megavatios adicionales de capacidad, con la posibilidad de sumar otros 300 megavatios si el Gobierno central amplía los límites regulatorios.

El anuncio fue presentado por López Miras como una infraestructura imprescindible para sostener el crecimiento industrial previsto en los próximos años y para evitar que futuros proyectos empresariales encuentren barreras energéticas en la Región.

La apuesta energética del Gobierno autonómico no se quedó ahí. El presidente regional confirmó además que el denominado mecanismo ‘Fast Track’ incluido en el Plan Industrial servirá para acelerar los trámites administrativos de proyectos considerados estratégicos y avanzó que el primer gran beneficiado será el futuro electrolizador de hidrógeno verde impulsado por Repsol en Cartagena.

López Miras destacó que esa instalación "prácticamente duplica al más grande que actualmente existe en Europa" y situó el proyecto como uno de los grandes símbolos de la transición energética y de la nueva industria descarbonizada. Con ello, defendió que Cartagena se encuentra "en la vanguardia europea" de los nuevos procesos industriales vinculados a la energía limpia.

El presidente regional trató de trasladar durante toda su intervención la idea de que la política industrial y la política energética deben avanzar de forma inseparable. De hecho, recordó que esa visión fue una de las premisas planteadas durante la configuración de su Ejecutivo autonómico, vinculando industria, energía e incluso medio ambiente dentro de una misma estrategia.

En paralelo, López Miras anunció la creación de una futura red regional de municipios industriales, destinada a coordinar infraestructuras, suelo industrial, formación y acciones de captación de inversiones. Cartagena será la primera ciudad en integrarse en esa red, algo que el presidente justificó por el peso histórico e industrial del municipio.

"Competir, competir y competir tiene que ser el objetivo y el debate en la nueva economía industrial", proclamó durante uno de los momentos más enfáticos del discurso.

El nuevo Plan Industrial fija varios objetivos cuantitativos para la próxima década. Entre ellos, alcanzar los 100.000 empleos industriales en la Región de Murcia, generar cinco millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial y movilizar 1.730 millones de euros de inversión pública directa.

Actualmente, recordó López Miras, la industria representa más del 20% del valor añadido bruto regional y genera más de 80.000 puestos de trabajo, cifras que sitúan a la comunidad autónoma por encima de las medias nacional y europea.

Otro de los ejes del plan será la formación y la captación de talento. El presidente regional defendió que "las personas siguen siendo imprescindibles" pese al avance de la inteligencia artificial y aseguró que el talento será "lo que diferencie unas industrias de otras".

En esa línea, avanzó nuevos proyectos de capacitación vinculados a sectores estratégicos. Entre ellos, un centro de formación especializado en procesos avanzados y nuevas tecnologías aplicadas a la alimentación y bebidas, que se sumará a otras iniciativas ya conocidas relacionadas con la farmaquímica y la capacitación industrial.

López Miras también puso el foco en la conexión entre universidad, ciencia e industria. Reivindicó el papel de la Universidad Politécnica de Cartagena y de la Universidad de Murcia como motores de transferencia tecnológica y anunció la creación de un Campus Industrial de la Región de Murcia inspirado en el modelo del Campus Mare Nostrum.

El objetivo, explicó, será consolidar mecanismos estables de colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas para convertir el conocimiento científico en competitividad empresarial.

Durante su intervención dedicó además un reconocimiento especial al director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero, al que definió como una figura clave de la revolución tecnológica española. El presidente regional expresó incluso su aspiración de incorporar a la Región de Murcia a la red nacional de supercomputación.

Aunque el acto estaba centrado en la presentación del Plan Industrial, López Miras también introdujo referencias al clima político actual y a la necesidad de estabilidad institucional para garantizar inversiones y proyectos de largo recorrido. Sin embargo, el discurso estuvo claramente orientado a reforzar la imagen de Cartagena como epicentro industrial y energético del Mediterráneo español.

La idea de fondo que atravesó toda la presentación fue que la Región de Murcia pretende aprovechar la transición energética y tecnológica para ganar peso industrial en Europa. López Miras quiso transmitir que el nuevo plan no es únicamente una declaración de intenciones, sino una estrategia ya activada con proyectos concretos y financiación prevista.

"El plan industrial ya no es únicamente una hoja de ruta, es una realidad en marcha", afirmó en la recta final de su intervención.

Con ese mensaje, el Ejecutivo autonómico trató de proyectar una imagen de estabilidad económica y capacidad de atracción inversora en un momento decisivo para el desarrollo energético e industrial de la Región.