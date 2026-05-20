José Miguel Luengo, alcalde de San Javier: "En La Manga se tiene que construir un puerto del siglo XXI"

Enrique Soler

«Estamos trabajando para tener turismo durante muchos meses más al año, lo que va a hacer que los habitantes de San Javier puedan tener sus locales abiertos muchos meses más». Así se expresó el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, en su intervención en el III Foro Municipalismo, iniciativa de La Opinión, que se celebró este viernes en Murcia.

La localidad costera de la que Luengo es primer edil es «un enclave único a solo 20 minutos de Cartagena, a 30 de Murcia y a 45 Alicante», precisó el regidor, que consideró que la población se halla «en una encrucijada de caminos».

Luengo centró su intervención en la mesa redonda titulada ‘Innovación y desarrollo’ en loar las virtudes de la tecnología, la cual, sentenció, ha acarreado diversos avances a tener en cuenta en el municipio del litoral.

‘Innovación y desarrollo’ fue el título de la segunda mesa redonda que se celebró en el marco del III Foro Municipalismo. / Juan Carlos Caval

«Estáis viendo la evolución que estamos teniendo en la sociedad, los cambios que estamos sufriendo estos últimos años», verbalizó el alcalde, que se aventuró a decir que en los últimos cuatro años se están produciendo cambios «más importantes» que en el último medio siglo. Y es que «las aplicaciones de las nuevas tecnologías están en el día a día de cada uno y eso se extrapola a los servicios», comentó.

El primer edil popular defiende destinar el suelo a hoteles y a apartamentos turísticos

En el caso de San Javier, por ejemplo, «la tecnología está en cada contador», puesto que «en el momento en que se motoriza absolutamente todo, se traduce en una mejor movilidad».

Luengo también aludió al papel que desempeña en su municipio costero la agricultura. Al hilo, citó las palabras de un amigo suyo, el cual «hablando de la agricultura moderna que tenemos en San Javier, dijo que un pimiento llevaba casi tanta tecnología como un iPhone». «Que estamos en la temporada de pimientos», precisó.

«Si analizas esa expresión, que puede ser grandilocuente, te das cuenta de que, desde la gestión agua del agua a los fertilizantes, pasando por las infraestructuras, todo lleva tecnología», remarcó el alcalde, que puso el acento en que «las tecnologías nos acercan muchísimo más a todo».

Al respecto, puso en valor lo que supone que personas que se hallen físicamente en lugares muy alejados del globo terráqueo puedan conectarse «en tiempo real», cada una de ellas desde su rincón. Sobre las bondades de la tecnología, en un tiempo en el que la inteligencia artificial pide paso, José Miguel Luengo quiso centrarse en «extrapolar» los beneficios de estos avances a «todos los recursos que los vecinos requieren del Ayuntamiento». Al potenciar estas «sedes electrónicas», argumentó, se generan «avances y mejoras que hacen la vida más confortable a nuestros ciudadanos». El fin: que fluya todo con más garantías.

El antiguo aeródromo es un polo tecnológico puntero por Caetra y la Agencia Espacial

San Javier, por otro lado, es uno de los municipios turísticos por excelencia de la Región, en especial porque cuenta con Santiago de la Ribera y La Manga, zonas que multiplican su población en los meses de julio y agosto.

Al hilo, Luengo aseguró que «el turismo es una bendición que cuidamos y estimulamos cada día con cada acción». Sobre La Manga, en concreto, reconoció que cuenta con «un modelo de desarrollo que, quizás, está erróneamente basado en las segundas residencias».

Cabe reseñar que el pasado mes de abril se anunció que San Javier impedirá la construcción de viviendas en su parte de La Manga, donde solo se podrán levantar alojamientos turísticos. El alcalde explicó entonces que el suelo disponible desde el kilómetro 4 al 19 se orientaría a hoteles y otros servicios turísticos. Hace apenas unos días el Ayuntamiento, aprobaba una moratoria de un año para nuevas torres de pisos en La Manga y volvía a defender que había destinar el suelo a hoteles y apartamentos turísticos.

La misma idea fue defendida por el primer edil en el foro de La Opinión, al sentenciar que «lo que se tiene que construir en La Manga son hoteles y apartamentos turísticos, y un puerto del siglo XXI bien organizado, con servicios de calidad náuticos que generen una rotación de personas todo el año, no dos meses» (julio y agosto).

"Un cóctel de éxito"

A este respecto, el popular habló de la necesidad de poner en marcha «grandes inversiones que tendrían que estar apoyadas por Costas del Estado (la Dirección General de la Costa y el Mar, organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), aunque no quiso entrar en el tema en profundidad, puesto que, puntualizó, «eso es otro asunto».

José Miguel Luengo enlazó su discurso con la premisa con la que había comenzado el mismo: las nuevas tecnologías y su papel a la hora de hacer crecer una población. En paralelo, habló del Ejército del Aire y del Espacio y de la Academia General del Aire (AGA), donde actualmente está estudiando Leonor de Borbón.

Además, aludió al antiguo aeropuerto civil de San Javier y celebró que se está transformando en un polo tecnológico puntero tras la integración de la Región de Murcia en la red de incubadoras de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el impulso del proyecto regional Caetra.

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Los visitantes, desde su punto de vista, «a San Javier vienen atraídos por un entorno ideal», dado que el municipio costero, de más de 35.000 habitantes, cuenta con «todo un cóctel de éxito, que es el que estamos estimulando», ensalzó.