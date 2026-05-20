José Guillén: "El futuro de las ciudades pasa por no perder el foco principal: las personas"

«Todo por y para las personas». Con esa idea cerró este martes José Guillén, teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente de Murcia, su intervención en la clausura del III Foro de Municipalismo, organizado por La Opinión y Prensa Ibérica, en un discurso marcado por el recuerdo al José Ballesta, la defensa de la política municipal y la llamada a la unidad institucional.

Guillén abrió su intervención trasladando el agradecimiento de la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, el equipo de gobierno y la familia de José Ballesta «por el cariño sincero» recibido en «unos momentos de convulsión».

El edil recordó que se trata de «la primera vez que un alcalde fallece en el cumplimiento de sus funciones» en un municipio como Murcia, al que definió como «el séptimo municipio de España» y «el centro del sureste español». Según señaló, las muestras de apoyo han llegado «desde muchas provincias y de todos los municipios de la Región».

Guillén indicó que el futuro de las ciudades pasa por «no perder nunca el foco principal, que son las personas»

Guillén aseguró que ese reconocimiento es fruto «del trabajo de un líder social» que «solo ha pensado en los demás». Destacó además la reacción unánime de representantes políticos «sin importar siglas ni colores», afirmando haber visto «a concejales de Vox llorando» y a alcaldes de distintos partidos «abrazándonos». «Eso es la política con mayúsculas que defendía José Ballesta», afirmó.

Durante su discurso reivindicó la política municipal como «la más cercana» y «la más bonita», porque está «al servicio de verdad a las personas». También defendió que conceptos como innovación, turismo, sostenibilidad o desarrollo «tienen siempre un mismo objetivo: mejorar la vida de los vecinos».

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Finalmente, aseguró que la transformación que vive Murcia responde «a la visión estratégica y al trabajo conjunto» de instituciones, universidades, colectivos y ayuntamientos «remando en la misma dirección», antes de insistir en que el futuro de las ciudades pasa por «no perder nunca el foco principal, que son las personas».