García Bernabé, alcalde de Alguazas: "Nuestro gobierno le ha dado una patada en el culo a los malos"

Enrique Soler

José Gabriel García Bernabé, alcalde de Alguazas, admite que este pueblo «aparecía de forma constante en la prensa porque los malos hacían cosas malas», en referencia a la cantidad de sucesos, especialmente relacionados con el narcotráfico, que tenían como escenario esta población de la Vega Media. Sin embargo, hoy en día «Alguazas sale en la prensa porque el Gobierno municipal le ha dado una patada en el culo a los malos».

El regidor, del partido Unidad X Alguazas (UxA), hizo estas afirmaciones durante su participación en la segunda mesa redonda que se celebró en el marco del III Foro Municipalismo, evento organizado por La Opinión y Prensa Ibérica que tuvo lugar este martes en el Cuartel de Artillería de Murcia.

Se refería, en concreto, a la lucha que su equipo de Gobierno emprendió, desde que tomó posesión, contra los pisos okupados en los que se trapichea con sustancias: han tabicado más de un centenar de casas. La estrategia: tapiar con ladrillos las viviendas tan pronto como quedan desocupadas y cortar los suministros. María Segura, primera teniente alcalde, concejala de Seguridad Ciudadana del municipio e impulsora de este método, seguía la intervención de García Bernabé desde la primera fila del pabellón del Cuartel de Artillería donde se hizo el foro.

Aludió a ‘Alguazas 2040’, la a agenda urbana que transformará el pueblo en 15 años

Cuando tomó la palabra para hablar de ‘Innovación y desarrollo’, el primer edil incidió en la importancia de «exponer lo que nos une, que es municipalismo». «Alguazas tiene algo que nos caracteriza», verbalizó, para destacar que «estamos en el corazón de Murcia». Ensalzó «la calidad de vida del vecino que duerme cada día en Alguazas», la cual, desde su punto de vista, «es enorme».

Se refirió a la buena situación geográfica de la localidad, algo que da a sus habitantes «facilidad» a la hora de «acceder a servicios» que se encuentren ubicados en municipios cercanos como Molina de Segura, Las Torres de Cotillas y Murcia. No obstante, Alguazas reivindica su identidad y, según su alcalde, «un municipio que quiere crecer necesita proyectos».

El regidor recordó que en noviembre su equipo presentó la Agenda Urbana ‘Alguazas 2040’, que marcará la hoja de ruta del municipio para los próximos tres lustros. El documento, explicaron entonces, se convierte en la estrategia clave para transformar el pueblo en un entorno más sostenible, participativo y adaptado a los desafíos del siglo XXI.

La Agenda Urbana incluye un Plan de Acción compuesto por 19 proyectos estratégicos, que se despliegan en más de 150 medidas destinadas principalmente a modernizar el pueblo en ámbitos como la movilidad, la sostenibilidad, la juventud, la cultura, la seguridad o el desarrollo económico. El objetivo, que a Alguazas «la pongamos en el centro de atención», acuñó el alcalde en el foro organizado por La Opinión.

El alcalde de Alguazas, García Bernabé, y la alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, este martes en una de las mesas del Foro Municipalismo / Israel Sánchez

"Hay que captar recursos"

«Nos sentimos orgullosos», manifestó el líder de UxA, que insistió en que uno de sus objetivos es que los ciudadanos de la Región «cuando tengan que elegir en qué lugar seguro pueden crecer e ir desarrollando su vida, que Alguazas sea una opción». Sin embargo, «para eso necesitamos recursos».

"Los ayuntamientos tenemos que resolver en primera y última instancia las demandas"

«Hay que captar esos recursos», verbalizó, al tiempo que mostró su deseo de que el Ejecutivo central «destine al Gobierno de la Región» los fondos suficientes para paliar «esa infrafinanciación» que las administraciones autonómica y local llevan años denunciando que sufren, «pero también que, por parte del Gobierno regional, llegue a los ayuntamientos» un dinero para poner en marcha proyectos.

Con independencia de colores políticos, «al final, todos somos servidores públicos y nos debemos a los ciudadanos», enfatizó José Gabriel García Bernabé, que añadió que los alcaldes «estamos para hacer la vida más fácil a todos y cada uno de los vecinos».

Y es que los regidores, narró, «somos alcaldes de todo, independiente de quién sea la competencia». Esto es: los vecinos no son conscientes de que algunas de las carencias de su pueblo son algo que ha de subsanar la Comunidad o el Ejecutivo central.

"El alcalde tiene que luchar"

Puso un ejemplo: «En Alguazas se nos demanda mucho transporte, que es una competencia que no es local, pero los vecinos no entienden que su alcalde se lave las manos» al respecto. Así, «el alcalde tiene que luchar».

El política aseveró que «somos los ayuntamientos los que tenemos que resolver en primera y última instancia las demandas» de los ciudadanos. De ahí la importancia de que un alcalde se ‘moje’ en cuestiones que afectan a sus vecinos, aunque no sea la autoridad que cuente con competencias para solucionar ese problema.

"Cuando vengáis a Alguazas, apuntad la Torre Vieja, una fortaleza de defensa del siglo XIV"

A la pregunta de qué mostraría a una persona que no conoce su localidad, para ‘venderle’ sus bondades, García Bernabé contestó que «un pueblo tranquilo, con buenos servicios, con calidad de vida y con muchísima actividad».

Y dio un consejo a aquellos que no conocen la localidad, pero quieren descubrirla: «Cuando vengáis a Alguazas, apuntad la Torre Vieja, una fortaleza de defensa del siglo XIV; un rincón desconocido, pero obligatorio».

Se trata de un inmueble que, como se lee en la web municipal, en 1985 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en 1989 fue adquirido por el Ayuntamiento de Alguazas y con la ayuda de la Comunidad Autónoma se procedió a una primera fase de restauración. En el año 2005 comenzó una segunda fase con una subvención europea, que concluyó en 2007.

Noticias relacionadas

El monumento es solamente una prueba de la «riquísima historia» con la que cuenta este municipio de la Vega Media, en el cual, en palabras de su alcalde, «recordamos lo que fuimos y lo que somos».