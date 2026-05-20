La Asamblea quiere ver las aulas de la Región de Murcia climatizadas antes del inicio de curso 2026-2027

La Asamblea Regional ha conminado al Gobierno regional a desarrollar un plan de climatización en las aulas que esté listo antes del inicio de curso 2026-2027. A través de una moción presentada por el Grupo Socialista, la Cámara murciana instó este miércoles al Ejecutivo autonómico a elaborar un plan plurianual de mejora de las infraestructuras educativas públicas de la Región con financiación suficiente y que proceda de recursos propios para acometer la renovación de todos los centros que lo necesiten.

Ese plan ha de incluir, al menos, un diagnóstico del estado de todos los centros, la priorización de actuaciones en función del riesgo estructural, la antigüedad y las condiciones de habitabilidad, un calendario de ejecución y una memoria económica suficiente y realista que garantice financiación estable durante toda su vigencia.

El viceportavoz socialista Juan Andrés Torres aseguró que "no puede haber innovación educativa en un aula donde el techo se cae"; "no puede haber igualdad de oportunidades en un centro sin accesibilidad"; "no puede haber excelencia en el rendimiento cuando un alumno tiene que soportar calor extremo para poder estudiar"; y "no puede haber justicia social cuando el Gobierno de López Miras decide abandonar la educación pública de la Región".

No puede haber justicia social cuando el Gobierno de López Miras decide abandonar la educación pública" Juan Andrés Torres — Diputado PSRM

La moción, que salió aprobada con los votos a favor del PSOE y Podemos-IU, y la abstención del resto de grupos, insta al Gobierno murciano a "desarrollar un plan específico para la instalación de sombras en patios y espacios exteriores, así como a proceder a la retirada progresiva e inmediata del amianto en todos los centros.

Torres puso de manifiesto que más de 2.000 alumnos dan clase en 81 barracones en la Región; existen centros sin accesibilidad, con grietas en sus fachadas, con goteras; los niños y niñas dan clases bajo techos de amianto, en aulas a más de 30 grados de temperatura y con sistemas eléctricos que no dan ya ni para garantizar un servicio mínimo.

A petición de Podemos e IU-V, el PSRM añadió un punto para solicitar la ejecución cada año del 100% del presupuesto, lo que permitió al diputado socialista denunciar que el año pasado se dejó sin gastar más del 50% del presupuesto en mejora de las infraestructuras. "Es imposible ser más irresponsable", lamentó.

El PP acusa a los socialistas de plantear objetivos "imposibles de ejecutar en tres meses"

Por parte del PP, Carlos Albaladejo acusó a los socialistas de plantear objetivos "imposibles de ejecutar en tres meses", recordando que el presidente López Miras ha anunciado una inversión de 11 millones de euros para seguir mejorando el confort térmico de los centros educativos. "Claro que hay cosas que mejorar, nadie lo niega, pero precisamente por eso este Gobierno está actuando con criterios técnicos", señaló.

El diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos exigió al Ejecutivo regional que "ejecute el 100% de lo que presupuestan", defendiendo que la principal medida para mejorar las infraestructuras educativas pasa por gastar los fondos ya consignados.

Por su parte, el diputado de Vox Ignacio Arcas reprochó al PSOE que no fuera a denunciar la situación de altas temperaturas en las aulas a Inspección, sin embargo, el diputado Torres le contestó cuando volvió a tomar la palabra que eso ya lo habían hecho. Aunque anunció en un primer momento que apoyarían la moción, Vox se abstuvo finalmente, como también lo hicieron los dos diputados del Grupo Mixto provenientes del grupo de los de Abascal, esgrimiendo que si no hay financiación para la climatización es porque "el PSOE se lo gasta en prostitutas" y en pagar "mordidas" a corruptos.

Contra el "sablazo" a los autónomos colaboradores

La Opinión

El Pleno de la Asamblea Regional aprobó también, con el voto en contra del PSOE y Podemos, una moción del Partido Popular para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que retire "su sablazo de 1.600 euros anuales" a los autónomos colaboradores.

"Se trata de defender la supervivencia del comercio local, de la empresa familiar y del empleo rural; de elegir entre el modelo de asfixia de Pedro Sánchez o el de libertad y certidumbre de Fernando López Miras", señaló Pepa Carreño, defensora de la iniciativa, que denunció que mientras "el Ministerio de Seguridad Social anunciaba a bombo y platillo una supuesta congelación de cuotas, al mismo tiempo y por la puerta de atrás, ejecutaba una subida encubierta de la base mínima de cotización nada más y nada menos que de un 42%, a 1.200.000 autónomos de nuestro país". En la Región de Murcia, esta medida afecta a más de 40.000 trabajadores por cuenta propia.

Se trata de elegir entre el modelo de asfixia de Pedro Sánchez o el de libertad y certidumbre de Fernando López Miras Pepa Carreño — Diputada PPRM

Los de Abascal, que sí apoyaron la iniciativa, se atribuyeron el mérito. "Cuando el PP sigue el camino de Vox, acierta", remarcó su portavoz parlamentario, Rubén Martínez Alpañez, que recordó que su propuesta pasa por reducir a cero la cuota de aquellos autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional y por dar "bonificaciones sin límite para contratar trabajadores".

Virginia Lopo, del PSRM, explicó que habían votado que no porque "existen por parte del Gobierno de España bonificaciones para trabajadores autónomos por el alta de familiares colaboradores del 50% durante los 18 primeros meses y del 25% durante los 6 meses restantes". Además, añadió que hay bonificaciones a la contratación por cuenta ajena de hasta 6.300 euros al año en algunos supuestos y otras bonificaciones para familiares del titular de la explotación agraria del 40% de la cuota por diversas contingencias durante cinco años.

Álvarez-Castellanos, de IU-V, explicó que votó en contra junto a Podemos porque la moción "no propone nada para equilibrar la situación actual", según la cual el 50% de las pensiones contributivas y del coste general de todas las prestaciones de los autónomos no se compensan con las cotizaciones que se recaudan.

Mociones sin debatir

A Vox se le atragantó el pleno de este miércoles, puesto que no se aprobó ninguna de las dos mociones que presentó: ni la de refuerzo del Servicio Murciano de Salud en todas las áreas de salud ni la del rechazo a Mercosur y en defensa del campo español.

Por otra parte, la sesión se hizo mucho más corta de lo esperado, puesto que hubo hasta dos iniciativas que no se llegaron a debatir por el motivo de siempre: solicitudes de reconsideración ante enmiendas no admitidas por la Mesa de la Cámara, lo que obliga a retrasar la celebración del debate hasta que los servicios jurídicos tomen una decisión al respecto.

Los diputados del Grupo Mixto María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos. / Iván J. Urquízar

Fue el caso de la moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación de una auditoría independiente sobre la convocatoria MIR 2025-26, formulada por el Grupo Popular y cuya solicitud de reconsideración presentó Podemos e IU-V.

De esta misma coalición era la segunda iniciativa suspendida, sobre concesión de la Medalla de Oro de la Región a la familia de Sara Gómez por su labor en la aprobación de la denominada Ley Sara. En este caso, quien pidió una 'segunda opinión' ante la no aceptación de su enmienda fue el PP. Podemos e IU-V acusaron al PP de utilizar mecanismos "torticeros" y "vergonzosos" para impedir el debate parlamentario y evitar retratarse públicamente sobre una propuesta de reconocimiento social y humano a la familia de la joven fallecida tras una intervención de cirugía estética.

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Álvarez-Castellanos consideró que el PP "no quiere conceder esa medalla" y que, por ello, "no se atreve a decirlo abiertamente y públicamente en el hemiciclo, en un debate abierto con los diputados de nuestro grupo". Así lo explica María Marín, de Podemos: "El PP presenta una enmienda a nuestra moción que no tiene nada que ver con esta medalla de oro. El mismo PP, que tiene mayoría en la Mesa, rechaza la enmienda. Y como colofón, de nuevo el PP recurre ese rechazo para evitar que la moción vaya a pleno".