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En directo | López Miras presenta el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035

El presidente regional desgrana los detalles de la iniciativa en un acto en la UPCT, al que también asiste la alcaldesa Noelia Arroyo

L.O.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, preside el acto de puesta en marcha del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), al que también asiste la alcaldesa Noelia Arroyo.

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