Política
En directo | López Miras presenta el Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035
El presidente regional desgrana los detalles de la iniciativa en un acto en la UPCT, al que también asiste la alcaldesa Noelia Arroyo
L.O.
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