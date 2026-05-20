La Comunidad prepara una ley para facilitar la sucesión de empresas familiares con nuevas ventajas fiscales

Menos burocracia para facilitar la sucesión en las empresas familiares de la Región de Murcia: la Comunidad contará con una norma específica para garantizar este relevo por medio de ventajas fiscales.

Así lo anunció este miércoles Luis Alberto Marín, consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, durante la inauguración de las III Jornadas Tributarias que organiza la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf): "Uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan las empresas familiares es el de su continuidad, ya sea cuando se producía el fallecimiento o jubilación del propietario, o cuando querían ceder su negocio a un familiar, estas empresas tenían que hacer frente a un sobrecoste que muchas veces, simplemente, no podían afrontar".

El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Bernardo Bande, también defendió la necesidad de que todos los gobiernos del país "pongan en valor la importancia de la transmisión de la empresa familiar" y reclamó una normativa "más simple y más coherente en la transmisión de las empresas familiares, un aspecto fundamental en el que intervienen el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, para que el empresario familiar sepa a qué atenerse".

Bande recordó también que los expertos de Aedaf elaboraron y presentaron un paper dedicado a la empresa familiar con propuestas fiscales específicas que Aedaf trasladó a todos los grupos parlamentarios a principios de este año. Por su parte, la delegada de Aedaf en Murcia, Laura Pérez, hizo referencia a la importancia de "trabajar todos -en referencia a instituciones, empresas y gobiernos- en equipo para seguir avanzando".

La inauguración de la jornada, organizada junto a la Universidad de Murcia, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Murcia, el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, y el Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, corrió a cargo del propio Luis Alberto Marín, que reiteró el compromiso de su consejería de "seguir con atención" las recomendaciones de los expertos de Aedaf a la hora de diseñar las políticas fiscales.

Además, recordó que las bonificaciones del Gobierno regional para la transmisión de una empresa entre familiares han permitido ayudar a más de 300 empresas solo entre los años 2023 y 2025. La rebaja en los impuestos de Sucesiones y Donaciones, en concreto, ha generado un ahorro de más de 1,5 millones de euros para un total de 313 empresas familiares en estos tres últimos años.