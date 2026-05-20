Casado reclama el Centro Integral de Alta Resolución en Águilas

Enrique Soler

El Centro Integral de Alta Resolución y dotar de medios al parque de bomberos, sobre todo, después del incidente ocurrido durante el Carnaval de Águilas en 2025, cuando un guardia civil fue agredido por intentar mediar en una pelea.

Estos son los principales reclamos que reivindicó Cristóbal Casado, alcalde de Águilas, durante la tercera mesa redonda, ‘Turismo y sostenibilidad’, del III Foro Municipalismo organizado por La Opinión y Prensa Ibérica.

Medir visitantes en toneladas de residuos

El Carnaval de Águilas es una Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2025 y eso «genera mucha afluencia de público», aseguró el regidor del municipio, pues «son miles y miles las personas que vienen a visitar Águilas en un corto periodo de tiempo».

El Carnaval de Águilas se basa en las galas, que se celebran en recintos cerrados, y el carnaval de la calle, «que es sin duda lo más famoso del carnaval» y también «el que genera toneladas de residuos», detalló Casado.

«De hecho, las cifras de visitantes del carnaval las barajamos solo en base a la cantidad de residuos que se recogen esa semana y, por suerte, esa cifra va mejorando cada año», indicó, porque «se está trabajando en la optimización».

Cristóbal Casado, alcalde de Águilas, y José Francisco García, regidor de Caravaca, durante el III Foro Municipalismo / Israel Sánchez

Triplicar la población

En Águilas destaca el turismo de segunda residencia, pues vecinos de otras ciudades de la Región, como Lorca y Murcia, disponen de un domicilio en el municipio, por lo que «desde junio hasta septiembre son vecinos de Águilas», explicó Casado.

Por ello, «es fundamental garantizar los servicios públicos, porque de cara al próximo mes de junio la población de Águilas, seguramente, se va a triplicar».

«Hay que asegurar los servicios porque el municipio triplica su población durante cuatro meses»

En este sentido, reivindica mejoras en dos grandes infraestructuras: por un lado, solicitó «dotar de recursos al parque de bomberos» y, por el otro, «la apertura inmediata del Centro Integral de Alta Resolución» para no saturar el hospital de referencia de Águilas, el Rafael Méndez de Lorca.

Concentraciones ciudadanas

En este sentido, cabe recordar que este centro, que supone una inversión de 15,5 millones de euros por parte del Gobierno regional, albergará la nueva unidad de salud mental, así como dos quirófanos de cirugía mayor y menor ambulatoria, consultas de diez especialidades y urgencias con acceso a pruebas diagnósticas.

Sin embargo, la ciudadanía de Águilas espera esta infraestructura desde hace tiempo y, de hecho, en febrero de este año medio millar de personas se concentró a las puertas del futuro Centro para pedir su apertura.

Pilares del turismo

Junto al turismo de segunda residencia, en Águilas se erigen otros elementos como pilares del turismo, como es el caso del ya citado carnaval, la gastronomía, «de las mejores de la Región», y la escena cultural, enumeró Casado, y en este sentido señaló que su municipio participa en la programación de los actos por el centenario del nacimiento de Pablo Rabal, que desplegará cientos de actos en la localidad.

Aunque «el principal es el turismo deportivo», resaltó Casado y subrayó su importancia para desestacionalizar el turismo.

«Destaca el turismo deportivo. Un campeonato de España reportó dos millones en dos días»

«Recientemente, hemos tenido un campeonato de triatlón y otro campeonato de España que el año pasado reportó en la ciudad en un solo fin de semana más de 2 millones de euros», relató el regidor de Águilas.

Fomento del autoconsumo

Respecto a actuaciones destacables realizadas «dentro del eje de la sostenibilidad marcado por los fondos Europeos», en Águilas «nos hemos basado en el fomento del autoconsumo, con la instalación de placas solares en edificios municipales como la casa de cultura y el auditorio», rememoró Casado.

A ello, se suma la renaturalización de espacios públicos, como es el caso de una de las principales arterias de entrada y salida al municipio, la antigua escombrera, con la plantación de miles de árboles.

«Hacer presión»

En cuanto al apoyo de administraciones como la Comunidad y el Gobierno estatal, Casado aseguró que bastaría con «que cada uno asuma sus competencias».

En este sentido, el regidor de Águilas explicó que la mayor parte de la actividad institucional en un municipio recae en manos de los ayuntamientos, pero que estos no tienen competencias en materia de educación o sanidad, detalló, por lo que «ahí estamos atados de pies y manos» y «nuestra obligación es pedirlos a nuestro hermano mayor, que en este caso es la Comunidad, pero también al Gobierno del Estado».

Además, recordó que «hace unos seis u ocho meses solicitamos más efectivos de Guardia Civil», petición que «en parte se ha cumplido», pero «también hemos solicitado la adquisición de vehículos en altura para el parque de bomberos de Águilas, totalmente primitivos», porque «precisamente en carnaval tuvimos un altercado bastante serio», relató Casado en alusión a la agresión sufrida por un agente de la Guardia Civil que intentó disipar una pelea.

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«Hay algunas competencias que a los ayuntamientos se les escapan, y ahí es donde los alcaldes tenemos que hacer presión», reiteró el regidor de Águilas, para asegurar que, «independientemente del color político, todos los ayuntamientos tengamos cubiertas las necesidades básicas».