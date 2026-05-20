Caravaca busca generar una "industria turística"

Enrique Soler

La religión es «la punta de lanza del turismo» en Caravaca, que elevó su Año Jubilar a la estela internacional, aunque el alcalde del municipio, José Francisco García, incidió en la importancia de desestacionalizar la actividad turística durante la tercera mesa redonda, ‘Turismo y sostenibilidad’, del III Foro Municipalismo organizado por La Opinión y Prensa Ibérica.

«Tenemos que apostar por un turismo de valor, pues nuestro caso es diferente: somos un municipio de interior que desarrolló el turismo más tarde», explicó García, y agregó que «hasta hace unos 20 o 25 años no se empezó a desarrollar este atractivo».

Pero, «a diferencia de los lugares de costa, estamos a tiempo de diseñar un modelo turístico que vaya mucho más allá y genere una ‘industria turística’, entre comillas», resaltó el regidor de Caravaca, pero «una industria que produzca oportunidades», y «no porque necesitamos más visitantes, que los tenemos», matizó, sino porque «hay que apostar, en primer lugar, por la desestacionalización».

En este sentido, García resaltó que se destinan «muchos recursos en torno a las comunidades religiosas», que son la «punta de lanza» del mundo religioso y este es, a su vez, uno de los principales atractivos turísticos de Caravaca.

Al turismo religioso, agregó la rehabilitación de patrimonio, porque «si no tenemos una ciudad amable para vivir, el visitante lo va a notar».

José Francisco García, regidor de Caravaca, y Cristóbal Casado, alcalde de Águilas, durante el III Foro Municipalismo / Israel Sánchez

‘Encajar’ visitantes y residentes

Además, el alcalde de Caravaca rememoró que hace poco se celebraron las Fiestas de la Cruz, «de las más importantes de la provincia», aunque lamentó que en fechas festivas como estas la localidad sufre la masificación.

A este respecto, García indicó: «Lo cuidamos muchísimo, muchísimo, porque lo que no nos perdonaría nunca nuestro pueblo es que los visitantes tergiversen el desarrollo del municipio» y, por ello, «todo eso hay que encajarlo y hay que hacerlo bien». Aunque matizó que su Ayuntamiento tiene en cuenta «que es un sector importantísimo para la economía de este país, de la Región y también de nuestros municipios».

«Nosotros hemos trabajado principalmente en infraestructuras públicas relacionadas con el turismo, y muchos de los fondos que hemos recibido han ido destinados a ello», explicó García, y agregó que estas infraestructuras, además, «han dado una enorme cantidad de vida a los ciudadanos».

En este sentido, el alcalde de Caravaca citó la gran zona verde de más de tres mil metros cuadrados proyectada en el casco histórico de la localidad, así como la peatonalización de algunas zonas, también en el casco histórico.

Y es que, para García, el aumento de calidad de vida de los ciudadanos tiene también una repercusión positiva en el turismo, explicó el alcalde durante el III Foro Municipalismo.

Pérdida de 60.000 millones

En cuanto al apoyo de administraciones superiores, como la Comunidad y el Gobierno estatal, el alcalde de Caravaca pidió mejoras «de todo en general».

«En el Foro Municipalismo siempre nos quejemos, y creo que con mucha razón, de que somos el más pobre, y no solamente hablando de turismo», rememoró García, y señaló: «Asumimos una ingente cantidad de servicios que no son competencias municipales».

Asimismo, García criticó la renuncia del Gobierno de España de 60.000 millones de los fondos previstos por la Unión Europea para que el país abordará una transformación de su economía para el período 2021-2026.

«La oportunidad desaprovechada con los fondos europeos no la vamos a perdonar nunca»

«Yo creo que la oportunidad que ha desaprovechado este país con los fondos europeos no la vamos a perdonar nunca. Si esos 60.000 millones de euros nos los dejan en las comunidades autónomas, cambiamos España», aseguró.

Y «Caravaca ha recibido porque lo hemos peleado», prosiguió el regidor del municipio, «porque hemos presentado proyectos que teníamos muy claros, como el primer plan de sostenibilidad».

«Creo que no estamos preparados para gestionar los fondos europeos», cuestionó García la actuación del Estado español.

Y es que «necesitamos ayuda cuando hablamos de fondos europeos», aseguró pues «un municipio como Caravaca, que tiene un ingente patrimonio, tiene que conservarlo y seguir manteniéndolo día a día» y, «fuera del 2% Cultural, poco más tenemos para esto», explicó, y apostilló: «Ahí tenemos un reto por delante».

Proyectos sostenibles

A pesar de todo, García resaltó durante el foro que su equipo de Gobierno ha «transformado» parte de la ciudad con proyectos sostenibles y, además, «multiplicadores», como ocurrió con la iniciativa para abrir a la ciudadanía los Huertos del Vicario, Premio Regional de Arquitectura 2025.

«En el Noroeste nos hemos puesto de acuerdo en que la naturaleza no tiene límites»

Los Huertos del Vicario «son 4000 metros cuadrados de zona verde, que antes eran huertos interiores privados en el casco histórico de Caravaca y hemos transformado», explicó García.

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Asimismo, García destacó que «en el Noroeste hemos sido capaces, después de muchísimos años, de ponernos de acuerdo en que la naturaleza no tiene límites», porque el recurso natural es uno de los mayores atractivos turísticos de la zona.