Barrios sin tiendas locales: la Región de Murcia pierde tres pequeños comercios al día en los últimos cinco años

'Freídos' a impuestos, con alquileres cada vez más caros y una competencia "desleal" que sufren por parte de otros negocios y trabajadores. En los últimos cinco años se han perdido tres pequeños comercios al día en la Región de Murcia, una cifra que casi dobla a la de la media nacional. "Se está expulsando a los trabajadores autónomos y al pequeño comercio de los cascos urbanos, de los centros de las ciudades y de las zonas de alto volumen comercial". Así de contundente lo alertó Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) este miércoles en Murcia, sobre la caída de más de 4.000 pequeños comercios en un lustro.

Abad cargó especialmente contra la "especulación urbanística" en torno a los locales comerciales y afirmó que el incremento del precio de los alquileres "ha subido por encima incluso del coste de los alquileres de viviendas".

Así, recordó que en el casco urbano de Murcia ya se vienen superando los 2.300 euros mensuales para el alquiler de un bajo comercial 'estándar' de 80 metros cuadrados, mientras que Cartagena también rebasa los 2.000 euros.

Un trabajador por cuenta propia de un pequeño comercio tiene que destinar actualmente "el 40% de su volumen de negocio solamente para pagar el alquiler", cuando hace cinco años ese porcentaje rondaba el 20%, dijo el máximo representante de UPTA, añadiendo que el problema "se ha convertido en una especulación urbanística peor que la especulación de la vivienda".

Tan solo en un mes el precio se ha disparado, de media, en unos 150 euros más debido, en parte, a que muchos locales comerciales ya están siendo reconvertidos en viviendas.

Advierten de que los centros urbanos de Murcia y Cartagena están quedando en manos de grandes cadenas y franquicias

Normalmente coincide, expuso, que los propietarios de los establecimientos "que están especulando" suelen ser "grandes empresas, grandes tenedores, fondos de inversión y familias con capitales inmobiliarios muy importantes".

Abad reiteró que solo hay que fijarse en aquellas tiendas que sí pueden permitirse estar en las principales calles y avenidas de las principales ciudades de la Región: "Solo vemos grandes franquicias y cadenas importantes. El centro está en manos de cuatro o seis grandes empresas y lo mismo empieza a pasar con la hostelería: cada vez hay menos bares tradicionales".

Con este panorama, UPTA presentó su plan municipal de alquiler comercial asequible ‘Persianas Arriba’, una iniciativa con la que pretenden impulsar bolsas municipales de alquiler comercial asequible en los municipios de la Región y de todo el país.

Proponen crear bolsas municipales de alquiler asequible con incentivos fiscales para evitar el cierre de pequeños negocios

El objetivo, explicó, es que los ayuntamientos faciliten locales con precios "un 40% más económicos que el precio de mercado" mediante incentivos fiscales a pequeños propietarios como bonificaciones del IBI, reducciones de tasas municipales o asesoramiento administrativo. El objetivo es que los ayuntamientos tomen en cuenta la propuesta y se eleven a los Plenos municipales mediante mociones. "Que se cierren comercios en grandes ciudades como Murcia o Cartagena es un problema, pero que lo hagan en pueblos de menos de 5.000 habitantes y zonas rurales es una catástrofe", alertó.

Eduardo Abad e Inés Mazuela, presidente y representante institucional de UPTA, este miércoles en Murcia. / Juan Carlos Caval

Envejecimiento del autónomo tradicional

Más allá de los problemas del día a día del comercio, Abad también ahondó en el progresivo envejecimiento del colectivo autónomo en la Comunidad, donde actualmente existen cerca de 20.000 trabajadores autónomos mayores de 60 años y que no encuentran relevo generacional y que, en unos años, provocará la "destrucción" de pequeños negocios y actividades económicas. El reto es más acuciante sobre todo en los oficios tradicionales (electricistas, fontaneros o carpinteros) que se están perdiendo por no contar con asalariados.

Así, defendió el refuerzo de la formación profesional y el fomento del relevo generacional en los oficios que tienen una alta demanda. "Es más difícil conseguir que vaya un electricista o un fontanero a tu casa que conseguir cita con algunos especialistas de la sanidad pública", ironizó.

De los más de 107.000 autónomos que cuenta ahora mismo la Región, "solamente tenemos 15.000 que tengan una plantilla que van desde uno a cuatro trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando de actividades de pequeño tamaño y, en consecuencia, de salvar esos más de 20.000 pequeños negocios del cierre definitivo por cuestión de jubilación", expresó Abad.

"Es más difícil conseguir que vaya un electricista o un fontanero a tu casa que conseguir cita con algunos especialistas de la sanidad pública"

Además, también señaló que más del 10% de los trabajadores autónomos proceden de fuera de nuestro país: más de 11.600 extranjeros desarrollan una actividad por cuenta propia en la Región, aunque es una cifra que está tres puntos por debajo de la media nacional.

El problema de los autónomos no es pagar todos los meses la cotización, sino los impuestos a los que tienen que hacer frente: "Hemos pedido al Gobierno regional que baje cinco puntos el IRPF para los autónomos personas físicas y también hemos pedido al Gobierno del Estado otra bajada de cinco puntos. Estamos hablando de una reducción fiscal de más de 1.400 euros al año".

Para Abad, otro de los perjuicios que sufren es que "prácticamente no pueden deducirse gastos inherentes a la actividad: comidas, gasolina, vehículo y muchos otros gastos que sí pueden deducirse las grandes sociedades".

"Tenemos una diferencia abismal en la parte tributaria". El tipo marginal del IRPF para el trabajo autónomo es del 27% en la Región de Murcia. En cambio, el impuesto de sociedades para empresas que facturan 10 millones de euros no llega al 14%, expuso.

Auge de actividades digitales

Pese al complicado escenario del pequeño comercio, el presidente de UPTA destacó también algunos cambios positivos en el mercado laboral autónomo que se vienen apreciando en los últimos años. Abad explicó que las actividades profesionales, científicas y técnicas han crecido un 18% en los últimos cinco años, mientras que las actividades digitales han aumentado cerca de un 40%.

"Hay un cambio de tendencia en el trabajo autónomo: menos comercio, menos hostelería y más actividades de alta cualificación", aseguró.