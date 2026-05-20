Los autónomos que cobran solo en efectivo, en el punto de mira de UPTA: "Es competencia desleal para los que sí cumplen"

Llamas a un cerrajero de urgencia, al fontanero o al electricista de turno y, tras terminar la tarea, te dice que no le puedes pagar por transferencia, tarjeta de crédito o pagos digitales: "Solo en efectivo". Lo mismo ocurre con algunos negocios sanitarios, academias o pequeños comercios donde, casualmente, no siempre hay factura de por medio.

Son situaciones cotidianas que muchos consumidores han normalizado, pero que esconden una economía sumergida ligada a determinados trabajos autónomos y actividades profesionales que operan, total o parcialmente, al margen del control fiscal.

"Hay autónomos que evitan el control fiscal y eso es competencia desleal para quienes sí pagan todos sus impuestos. Los estamos viendo en muchos sectores, pero sobre todo en oficios y en aquellos relacionados con la sanidad".

Eduardo Abad cuestiona los bajos ingresos declarados por algunos profesionales autónomos

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, aseguró este miércoles en Murcia que desde la asociación plantarán cara a esta problemática para cortar de raíz y acabar con el pago en metálico o en 'negro' que no se declara.

En este sentido, recordó, con los datos de la Agencia Tributaria de 2023, que el 40% de los autónomos profesionales de la Región declararía ingresos inferiores a 900 euros mensuales: "En el comercio sí podemos decir que hay miles de comerciantes pobres, pero en otros ámbitos profesionales, sinceramente, no nos lo creemos", dijo el presidente de UPTA.

Piden reformar la tarifa plana ante su "fracaso absoluto"

La tarifa plana para autónomos "es una ayuda absolutamente fallida" y es necesaria una reforma profunda tanto a nivel estatal como autonómico para evitar que miles de emprendedores abandonen su actividad antes de cumplir dos años: "Cinco de cada diez autónomos que inician una actividad con tarifa plana no duran más de dos años", señaló Eduardo Abad.

"Tal y como está concebida, es un callejón sin salida para miles de trabajadores autónomos que deciden emprender simplemente por tener una ayuda para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social", señaló. El dirigente de UPTA recordó que el Gobierno de España destina "más de 1.200 millones de euros" a este sistema de ayudas, una inversión a la que se suman las aportaciones de las comunidades autónomas. En el caso de la Región, explicó, la cuota reducida es de 80 euros mensuales durante los dos primeros años, con posibilidad de ampliarlo dependiendo de la situación. Pese a ello, Abad insistió en que los resultados del modelo actual demuestran que "estamos hablando de un fracaso absoluto".

Por contra, UPTA plantea modificar los criterios de acceso a la tarifa plana para evitar que se conceda "de forma universal" porque "no basta con darse de alta en el RETA para tener derecho a ella", defendió Abad, quien apostó por vincular las ayudas a la formación y la experiencia profesional del solicitante. "Hay que demostrar formación en el sector donde vas a emprender y experiencia en ese sector", expuso.

Además, reclamó incorporar un tercer requisito: acreditar conocimientos mínimos de gestión empresarial: "No hay cosa peor que el fracaso cuando alguien emprende una actividad y tiene que cerrarla antes de dos años", concluyó.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Pepa Carreño, en la Asamblea. / L. O.

La Asamblea Regional insta a retirar el "sablazo" de los 1.600 euros anuales

El Pleno de la Asamblea Regional aprobó este miércoles, con el voto en contra del PSOE y Podemos, una moción del Partido Popular con el apoyo de Vox para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que retire «su sablazo de 1.600 euros anuales» a los autónomos colaboradores, «un ataque directo al corazón de la empresa familiar».

«Se trata de defender la supervivencia del comercio local, de la empresa familiar y del empleo rural; de elegir entre el modelo de asfixia de Pedro Sánchez o el de libertad y certidumbre de Fernando López Miras», señaló Pepa Carreño, defensora de la iniciativa.

«Es una constante del Gobierno de España: prometer apoyo a los autónomos mientras, en la práctica, los castiga», denunció Carreño. «El Ministerio de Seguridad Social anunciaba a bombo y platillo una supuesta congelación de cuotas, pero al mismo tiempo, por la puerta de atrás ejecutaba una subida encubierta de la base mínima de cotización nada más y nada menos que de un 42%, a 1.200.000 autónomos de nuestro país», recordó.

En la Región de Murcia, esta medida afecta directamente a más de 40.000 trabajadores por cuenta propia, «personas que no forman parte de grandes corporaciones, sino que son el corazón de nuestra economía real», añadió la diputada popular.

Carreño puntualizó que «el 70% de las personas afectadas por esta subida son mujeres, y en su gran mayoría, son mujeres del entorno rural. Es exactamente así cómo trabaja el gobierno más feminista de la historia», ironizó.