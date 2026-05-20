Abanilla, en el ojo del turismo religioso con el Año Jubilar 2026

Enrique Soler

Abanilla sigue la estela del turismo religioso que potenció Caravaca con su Año Jubilar y busca atractivos que exportar desde el interior de la Región, como el yacimiento paleontológico de la Sierra de Quibas y enclaves naturales como los barrancos y el desierto que se asemeja a un paisaje lunar, escenarios que la Film Commission ofrece a productoras como Wagner.

Estos son algunos de los principales atractivos que enumeró José Antonio Blasco Martínez, alcalde de Abanilla, sobre su localidad en la tercera mesa redonda, ‘Turismo y sostenibilidad’, del III Foro Municipalismo organizado por La Opinión y Prensa Ibérica.

Complicidad entre administraciones

Para Blasco, «la preocupación de un alcalde siempre es la misma: que funcione el municipio». Y, en su caso, se trata de un municipio «ni pequeño ni grande», «por encima de 5.000 y por debajo de 20.000», en los que «para tener todos los servicios se hace necesaria la complicidad de la administración pública».

«Cuando hablamos de turismo sostenible en municipios de interior», explicó el regidor de Abanilla, «tenemos que reinventarnos a la hora de ver qué podemos exportar».

Efecto dominó

Por ello, quiso «agradecer al alcalde de Caravaca cómo ha abordado este tema», pues «el Año Jubilar de Caravaca potenció muchísimo el turismo espiritual y religioso», algo que, a su vez, repercutirá de forma positiva en el Año Jubilar que celebra este 2026 Abanilla.

«La repercusión que el Año Jubilar de Caravaca está teniendo a nivel internacional hace que el Año Jubilar de Abanilla pueda ser una puerta de entrada para conocer el municipio», indicó Blasco.

José Antonio Blasco, junto a otros regidores muncipales, en una de las mesas del Foro Municipalismo / L.O.

Escenarios ‘de película’

«Y ahí es donde estamos, enseñando las bondades paisajísticas que tenemos», prosiguió, como, por ejemplo, el río Chícamo. «Todavía me maravillo», aseguró el regidor de Abanilla sobre este enclave.

Blasco también mencionó «los famosos barrancos y el desierto de Abanilla, que han tenido que venir la Film Commission y las productoras de películas para descubrir que estaba en la Región de Murcia y que se pueden hacer películas allí, como las están haciendo Warner –Fast– y otras productoras importantes».

«En eso consiste, al final, la labor de un Ayuntamiento como el mío: poner en valor mi municipio y que esté situado en el mapa. Que sepa todo el mundo que Abanilla está a 30 minutos del aeropuerto de Alicante, a 25 minutos del centro de Murcia y que lo que se hace aquí está llegando a Valencia».

Financiación

En cuanto a la financiación, Blasco indicó que, «lógicamente, a todos los alcaldes nos interesaría que llegaran más fondos» e «incluso que nos dejaran financiarnos y gestionar nuestro dinero, porque también es verdad que en muchas ocasiones tenemos siempre el aliento del Ministerio y nos están siempre coartando de que podamos sacar más préstamos y hacer más cosas por dentro del municipio».

«Los fondos europeos nos suponían una aportación impensable»

Abanilla cuenta con 17 pedanías y 11 alcaldes pedáneos y «ningún pedáneo está contento: nunca hemos hecho nada y no invertimos. Eso es normal; es humano; es necesario. Y para eso nos vota la gente, para que estemos ahí pidiendo para nuestro municipio».

«Yo a mis alcaldes pedáneos les digo siempre lo mismo: el día que no me pidas, no te dejo estar en el gobierno», agregó Blasco.

«La gente nos vota para que estemos ahí, pidiendo para nuestro municipio»

Fuera de los fondos europeos

Durante el Foro Municipalismo, el regidor de Abanilla también explicó por qué su municipio decidió ‘hacerse a un lado’ a la hora de percibir fondos europeos.

«Estuvimos valorando para un municipio, como he dicho antes, intermedio, y los fondos europeos nos suponían una aportación, cuanto menos, del 20 por ciento más IVA», detalló Blasco.

«Eso en la economía de un municipio como Abanilla era impensable», sentenció, pues, «si a mí me van a dar 100.000 euros, pero de esos 100.000 tengo que poner casi 60.000 con el IVA y demás, Abanilla no podía llegar a esos fondos europeos».

Con todo, para la administración local, «con sus gastos corrientes, sí que es bueno que haya una buena participación» de los gobiernos regionales, así como a nivel estatal, agregó.

«Nos tocó la lotería»

«En Abanilla nos tocó la lotería hace 25 años, cuando descubrimos un yacimiento paleontológico». Así introdujo Blasco el yacimiento paleontológico de la Sierra de Quibas durante el encuentro, un enclave que «año a año va evolucionando».

Y, la misma mañana en la que se celebró el foro Municipalismo, el alcalde de Abanilla consiguió «reunir a dos consejeros» y, en este sentido, resaltó que la colaboración entre administraciones públicas «es fundamental para que ese yacimiento esté saliendo a nivel nacional y para que se proteja y se mantenga aquí, en Abanilla».

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Y es que «lo que hace al final un alcalde es buscar una puerta para que el valor que tenemos podamos respetarlo y mantenerlo», concluyó Blasco su intervención durante el III Foro Municipalismo.