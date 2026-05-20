Unas 15 inspecciones sanitarias al día mantienen a raya las irregularidades en bares y restaurantes de la Región

Plantear y resolver dudas, desmitificar cuestiones relacionadas con los controles, abordar los protocolos de seguridad alimentaria y dejar claras las principales recomendaciones para afrontar las inspecciones sanitarias con garantías. Los bares y restaurantes de la Región de Murcia quieren seguir profesionalizándose con «herramientas útiles para garantizar la seguridad, la calidad del servicio y el cumplimiento de la normativa vigente», defiende Bartolomé Vera, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú).

El sector celebra esta mañana la jornada informativa ‘Hostelería segura: jornada inspección de sanidad’ en la sede de la patronal Croem en Murcia con más de una treintena de asociados a los que se ofrecerá información práctica sobre seguridad alimentaria y control sanitario en el sector.

Durante el pasado año, los servicios de inspección de la Consejería de Salud realizaron unos 5.720 controles sanitarios sobre los más de 8.400 establecimientos sanitarios que tiene censados o, lo que es lo mismo, unos 15 al día.

Del conjunto de actuaciones, la mayor parte se concentró en el programa de inspección a establecimientos, centrado en criterios generales de seguridad alimentaria, con 3.607 controles realizados. A ello se suman 108 actuaciones dentro del programa orientado al control del anisakis en productos pesqueros, y 405 inspecciones en el programa dedicado a comedores escolares, donde se supervisa tanto la seguridad alimentaria como el equilibrio nutricional de los menús.

Empresarios y expertos abordan este miércoles las incidencias principales y las obligaciones del sector

Asimismo, el dispositivo de vigilancia se completó con 1.600 actuaciones adicionales dentro del Plan de Control de Tabaquismo, que, aunque independiente del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria que los engloba a todos, se desarrolla también en establecimientos de hostelería con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia.

Así lo expone Pedro Antonio Balanza, jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis en la Consejería de Salud, que esta mañana resolverá las dudas de las decenas de empresarios de bares, restaurantes y salones de celebraciones que acudirán a la cita. También estarán Clemente Cano, técnico responsable del mismo servicio; Inmaculada Valeiras, técnico de Salud Pública, así como la secretaria general de HoyTú, Laura Mateo, quien explica a La Opinión que el objetivo principal es que hosteleros y la inspección sanitaria sigan trabajando «de la mano», «desmitificando muchas ideas que tienen los empresarios sobre las obligaciones, ya que en muchos casos se perciben como más complejas de lo que realmente son».

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En estas reuniones se explicarán las incidencias más frecuentes que se detectan en las inspecciones, en qué consiste la campaña de inspección de 2026, los principales focos en los que se van a centrar las actuaciones inspectoras, resolver las principales incidencias detectadas o fomentar el debate y la participación activa, especialmente a través de consultas.