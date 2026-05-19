Vox llevará al Congreso el desbloqueo de la línea Cartagena-Albacete y el Corredor Mediterráneo

Los diputados nacionales de Vox por Murcia, Lourdes Méndez y Joaquín Robles, junto a otros parlamentarios de su Grupo Parlamentario, han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez para exigir explicaciones sobre el abandono de las infraestructuras ferroviarias en la Región de Murcia y los continuos retrasos que afectan al Corredor Mediterráneo y a la línea Cartagena-Albacete.

La diputada de Vox por Murcia, Lourdes Méndez, denunció "la absoluta falta de compromiso del Ejecutivo central con las comunicaciones ferroviarias del sureste español, especialmente con una infraestructura estratégica como es la línea Cartagena-Albacete (a su paso por Chinchilla), cerrada al tráfico de viajeros desde 2022 y sin una fecha clara para su reapertura".

Méndez advirtió de que "la situación es insostenible para la Región de Murcia, que sigue sufriendo retrasos, promesas incumplidas y proyectos paralizados mientras el Gobierno de Pedro Sánchez castiga una vez más a nuestra tierra con inversiones insuficientes y decisiones que hipotecan el futuro económico e industrial de la Región".

Asimismo recordó que distintos colectivos empresariales y plataformas en defensa del ferrocarril vienen alertando del grave perjuicio que supone esta situación para la conectividad, el desarrollo logístico e industrial y la vertebración territorial de varias comarcas que continúan aisladas por la falta de infraestructuras modernas y eficientes.

Por ello, explicó que "hemos planteado varias preguntas para las que solicitamos respuesta escrita del Ejecutivo central, entre ellas cuál es la razón de que el Gobierno no fije una fecha concreta para la reapertura de la línea Cartagena-Albacete pese a los compromisos anunciados anteriormente; qué motivos técnicos o presupuestarios justifican que la electrificación y modernización integral de la línea no tenga horizonte definido antes de 2040; si considera el Gobierno mantener la solución de vía única en el túnel de la Sierra de Altaona; y si se va a aplicar por parte del Ejecutivo alguna medida para corregir los retrasos acumulados en el Corredor Mediterráneo, el soterramiento de Murcia El Carmen y la integración ferroviaria de Cartagena".

"La Región perderá oportunidades"

Lourdes Méndez señaló además que "la posible implantación de una vía única en el túnel de la Sierra de Altaona supondría un grave error estratégico, ya que limitaría la capacidad futura del Corredor Mediterráneo y frenaría el crecimiento económico y logístico de toda la Región de Murcia".

En este sentido, la parlamentaria criticó que "mientras otras regiones avanzan en sus conexiones ferroviarias y reciben inversiones millonarias, la Región de Murcia continúa relegada por un Gobierno que no considera prioritarias nuestras infraestructuras y que condena a nuestros ciudadanos, empresas y sectores productivos a seguir perdiendo oportunidades”.

Finalmente, ha reiterado que Vox "seguirá defendiendo en el Congreso de los Diputados unas infraestructuras dignas para la Región, exigiendo inversiones reales, plazos concretos y el cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos con los murcianos".