Las personas con fibromialgia y fatiga crónica reivindican "unidad en los criterios y atención de los profesionales sanitarios" en la Asamblea Regional

Las personas con fibromialgia y fatiga crónica regresan a las puertas de la Asamblea Regional para pedir "criterios de equidad e igualdad en el Sistema Público Sanitario y Social entre territorios", según indicó la asociación Afibrocar, que ayuda a quien sufre esta enfermedad, desde Cartagena y su Comarca. Este acto, que se iba a celebrar el pasado 12 de mayo, por el día mundial de la enfermedad, se aplazó por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta.

La presidenta de esta asociación, Florentina Galindo, leyó esta mañana el XXIV Manifiesto por el Día Mundial de la Fibromialgia, en el cual las personas que conviven con ambas enfermedades, también reclaman el diseño de estructuras, la aplicación de protocolos y la asignación de recursos, "condicionados por sesgos de tipo estructural, cultural y/o institucional que pueden generar desigualdades en el acceso al sistema, en la atención profesional y en la eficiencia de los resultados obtenidos".

"Consideramos imprescindible un modelo estructural de unidades de carácter multidisciplinar en todos los territorios, con la dotación de equipos profesionales y recursos necesarios para el abordaje integral; con la garantía de creación de unidades donde no existen y la potenciación y afianzamiento de las unidades ya creadas en algunas CCAA, potenciando la investigación para avanzar en la prevención, el diagnóstico y los tratamientos", subrayó la presidenta de Afibrocar, que incidió en el reclamo que durante años llevan haciendo desde la asociación, sin una ejecución real hasta el momento.

A esto, añadió una Atención Primaria y Especializada de calidad e interconectada, con profesionales formados para tratar con estos pacientes, así como terapias psicológicas y sociales que ayuden a afrontar lo que suponen estas enfermedades en la vida cotidiana, familiar, laboral y social.

"Apelamos a legisladores, empresarios, sindicatos y comités de empresa a crear las condiciones necesarias para facilitar adaptaciones laborales para no vernos expulsadas del mercado laboral", señaló Galindo.

El manifiesto también recogió el reclamo de que estas asociaciones sean reconocidas como activos de salud y colaboradoras de los profesionales sanitarios y sociales para acciones de promoción de hábitos y actividades de vida saludable.

"Continuamos necesitando campañas de información y sensibilización social, bajo parámetros de cambios de paradigma, eliminando prejuicios y sesgos por razón de género, percepción de enfermedades sospechosas, peor capacidad para el trabajo, rentistas, etc.", concluyó Galindo, agradeciendo a las instituciones y profesionales sanitarios que han tratado a estos pacientes "con respeto personal y excelencia profesional".

Durante toda la mañana, se instaló una mesa informativa a los pies de la Asamblea Regional para informar sobre estas enfermedades y recaudar donativos para seguir ayudando a las personas que conviven con ellas, y que complementó a las numerosas acciones que durante toda la pasada semana ha realizado Afibrocar en centros de salud, hospitales y centros educativos.

Al acto acudieron diputados y representantes regionales, así como locales, de los diferentes grupos políticos, entre ellos la concejala de Política Social, Igualdad y Familia del Ayuntamiento de Cartagena, Cristina Mora.

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"Hoy no solo damos lectura al manifiesto, sino que reafirmamos la necesidad de seguir construyendo una sociedad más justa y humana, donde nadie se sienta cuestionado por padecer una enfermedad", indicó la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, que refuerza el reclamo de Afibrocar de la necesidad de "diagnósticos uniformes", porque "detrás de ellos hay personas, proyectos de vida, familias y muchos sueños".