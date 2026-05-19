Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moción de censura CartagenaArtículo Ángel MontielObras Red Eléctrica MurciaCuenca del SeguraAcoso Reina SofíaFC Cartagena
instagramlinkedin

Social

Ya es oficial: la UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones

El cambio puede afectar a ciudadanos europeos que viven en la Región de Murcia y no tienen una vinculación laboral suficiente con el país donde residen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen / Wiktor Dabkowski - Europa Press

Juanjo Raja

Juanjo Raja

La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la reforma de las normas de coordinación de la Seguridad Social. A partir de ahora, los estados miembros podrán restringir determinadas ayudas sociales a ciudadanos comunitarios que no trabajen ni mantengan una relación suficiente con el sistema del país donde residen.

El cambio, respaldado recientemente por el Parlamento Europeo, pone fin a años de dudas legales y conflictos entre administraciones nacionales sobre quién debe asumir el pago de ciertas prestaciones. Una situación que afecta de lleno a miles de ciudadanos europeos que viven, trabajan o buscan empleo fuera de su país de origen, y que también tiene su reflejo en la Región de Murcia, territorio con una importante presencia de trabajadores comunitarios.

La Comisión Europea ha explicado que el objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica y ofrecer criterios más claros para todos los países miembros. Con estas nuevas reglas, los gobiernos podrán limitar determinadas prestaciones cuando el ciudadano europeo no tenga actividad laboral en ese Estado o cuando no exista una vinculación suficiente con su sistema de Seguridad Social. Una medida que afecta especialmente a algunas ayudas asistenciales y familiares vinculadas con la residencia.

Hasta ahora, la falta de claridad normativa había generado numerosos conflictos entre países y situaciones de auténtico limbo legal, en las que nadie tenía claro qué administración debía hacerse cargo del pago de las prestaciones.

Noticias relacionadas y más

La reforma forma parte de un paquete más amplio para modernizar el sistema europeo de Seguridad Social. Entre las novedades más destacadas, se incluyen cambios en el cobro del desempleo entre países comunitarios y la ampliación de los periodos para exportar prestaciones cuando un trabajador se desplaza a otro Estado miembro en busca de trabajo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crónica de una moción anunciada: Salinas y Sánchez del Álamo se suman a MC, PSOE y Sí Cartagena para arrebatarle el bastón a Arroyo
  2. Las tormentas barren la Región y obligan a activar la alerta amarilla en la Vega del Segura
  3. En directo: Torremolinos-Real Murcia
  4. En directo: UD Ibiza-FC Cartagena
  5. Los hijos de la mujer que murió atropellada por su esposo en Beniaján acusan a su padre: 'No fue un accidente, fue un asesinato
  6. La cuenca del Segura duplica sus reservas y alcanza su mejor nivel hídrico en más de una década
  7. Apuñalan a un joven de 18 años para robarle en la puerta de su casa en Las Torres de Cotillas
  8. Las familias murcianas firman 30 donaciones al día ante notario para facilitar el acceso a la vivienda a sus hijos

Los influencers gastronómicos más famosos de España se enfrentarán en Murcia a chefs profesionales en un evento histórico

Los influencers gastronómicos más famosos de España se enfrentarán en Murcia a chefs profesionales en un evento histórico

Ya es oficial: la UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones

Ya es oficial: la UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones

Arroyo acusa a PSOE, MC y exediles de Vox de “tomar como rehén” a Cartagena con la moción de censura

Arroyo acusa a PSOE, MC y exediles de Vox de “tomar como rehén” a Cartagena con la moción de censura

Murcia reunirá a profesionales de la psicología para visibilizar las diversas formas de violencia sobre las mujeres

Murcia reunirá a profesionales de la psicología para visibilizar las diversas formas de violencia sobre las mujeres

El banco de leche materna de la Región cumple 5 años con más de 2.200 litros distribuidos

El banco de leche materna de la Región cumple 5 años con más de 2.200 litros distribuidos

Rebeca Pérez muestra su apoyo a Arroyo y recuerda la moción de censura a Ballesta: "Supuso 26 meses de parálisis"

Rebeca Pérez muestra su apoyo a Arroyo y recuerda la moción de censura a Ballesta: "Supuso 26 meses de parálisis"

La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma

La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma

Vox llevará al Congreso el desbloqueo de la línea Cartagena-Albacete y el Corredor Mediterráneo

Vox llevará al Congreso el desbloqueo de la línea Cartagena-Albacete y el Corredor Mediterráneo
Tracking Pixel Contents