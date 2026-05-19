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Murcia reunirá a profesionales de la psicología para visibilizar las diversas formas de violencia sobre las mujeres

La jornada 'Mujeres y Psicología: Retos tras el 25-N' se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo, desde las 9 de la mañana en la sede del Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad

Una imagen de la representación celebrada en Murcia contra la violencia de género, el pasado 25 de noviembre.

Una imagen de la representación celebrada en Murcia contra la violencia de género, el pasado 25 de noviembre. / ISRAEL SANCHEZ

Santiago Ramón Torres

Santiago Ramón Torres

Murcia reunirá el próximo lunes 25 de mayo, desde las 9 de la mañana, a los profesionales de la psicología y otros ámbitos para "visibilizar, prevenir y frenar" las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres. Con este objetivo convoca el Colegio Oficial de la Psicología de la Región de Murcia las I Jornadas de ‘Mujeres y Psicología: Retos tras el 25-N’.

El evento que se celebrará en la sede de este organismo "para abordar los nuevos retos de la sociedad frente a la violencia de género desde un punto de vista multidisciplinar, enmarcándola desde la perspectiva psicológica", según indica el Colegio.

Además de expertos de la salud mental, las jornadas contarán con la presencia de expertos legales y de la comunicación para analizar "los desafíos actuales y dotar a las mujeres y a la sociedad en general de estrategias psicológicas clave para su prevención", subrayan desde el Colegio. Lo hará seis meses después del 25 de noviembre, "porque no debemos esperar un año para volver a poner sobre la mesa dónde estamos y hacia dónde debemos dirigirnos", en palabras de la decana del Colegio, Pilar Martín.

Desde este organismo señalan que se celebra el 25 de mayo porque detrás de la M de Mayo está la inicial de las principales víctimas: M de Mujer, M de Menores (hijos e hijas que sufren violencia vicaria o quedan huérfanos) y M de Mayores (mujeres de la tercera edad que a menudo sufren maltrato invisible).

También las palabras que definen la naturaleza del problema, con la M de Maltrato y la M de Machismo (la estructura social que sustenta esta violencia). Y finalmente, la M de Medios (el papel clave que tienen los medios de comunicación y las instituciones para visibilizar la lucha y, por ende, combatirla).

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Durante el evento indican que se ofrecerán "herramientas para el día a día de la lucha contra la lacra de la violencia de género". Asimismo, añaden que se pondrá el foco en "los desafíos cotidianos a los que se enfrentan las mujeres: acoso digital, la violencia psicológica y el impacto de los estereotipos de género en la salud mental".

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