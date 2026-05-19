Los jóvenes de la Región convierten las finanzas en creatividad visual

La tercera edición del concurso de infografías financieras ‘Educa en Finanzas ICREF’ ha contado con la participación de un total de 536 alumnos de educación Secundaria y de Bachillerato de 13 institutos de la Región de Murcia.

El certamen, organizado por el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) con la colaboración de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU) y del Colegio de Economistas, se ha celebrado este año bajo el lema ‘Infórmate. Planifica. Decide’ y ha logrado reunir un total de 134 trabajos.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, entregó el pasado 15 de mayo los premios a las infografías ganadoras de esta tercera edición en un acto celebrado en la Facultad de Economía y en el que estuvo acompañado del decano, Pedro J. Cuestas.

Durante el acto, el titular de Hacienda puso en valor la «importancia» de la educación financiera y señaló que el elevado nivel de los trabajos presentados «demuestra que los alumnos han sido capaces de asimilar conceptos económicos y financieros aparentemente complejos y convertirlos en mensajes, claros, creativos y útiles para otros».

«La educación financiera es esencial para que cualquier persona pueda tomar decisiones de una manera razonada y responsable, y por eso contamos con un Plan de Educación Financiera que pone el foco especialmente en aquellos colectivos que más lo necesitan o que encuentran más dificultades para acceder a la información, como el de los estudiantes, el de las personas mayores o el de las personas con discapacidad», explicó Marín.

Los 134 trabajos presentados han sido analizados y evaluados por un jurado compuesto por economistas, docentes e investigadores especializados en economía finalistas.

Equipos ganadores

El ganador del primer premio ha sido el equipo ‘Cañada4’, del Instituto de Educación Secundaria Cañada de las Eras de Molina de Segura, que se ha hecho con un premio de 600 euros en tarjetas regalo canjeables por productos culturales, tecnológicos o didácticos.

En segundo lugar, el jurado ha valorado la propuesta del equipo ‘Futuras millonarias’, perteneciente al IES Juan Carlos I de Murcia y que ha recibido un premio de 400 euros canjeables también por productos culturales, tecnológicos o didácticos.

El tercer premio ha recaído en el equipo ‘Financiaras’, del IES Saavedra Fajardo de Murcia, que ha recibido una tarjeta regalo valorada en este caso en 300 euros. En cuarta posición ha resultado el equipo ‘Moneygang’, del CES Samaniego de Alcantarilla, que ha sido premiado con una tarjeta regalo por valor de 200 euros.

En cuanto a los finalistas, que recibieron un diploma honorífico, fueron los equipos ‘Alianza Francesa’, del IES San Isidoro de Cartagena; el equipo ‘Lobos financieros’, de la cooperativa Samaniego de Alcantarilla; el equipo ‘IRPF’, también del CES Samaniego de Alcantarilla; ‘Money Lab’, del IES Juan Carlos I de Murcia y el equipo ‘Mentes con capital’, perteneciente al IES Príncipe de Asturias de Murcia.

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Los proyectos ganadores se podrán ver en la Facultad de Economía y Empresa de la UMU hasta el próximo 20 de mayo, y la exposición viajará después a distintos centros de educación Secundaria de la Región.