José Francisco Puche: "Las empresas que apuestan por la innovación están obteniendo mejores resultados en el mercado"

¿En qué estado se encuentra actualmente el sector del mueble, la madera y afines en la Región de Murcia desde el punto de vista de la innovación?

Actualmente, la innovación se centra en varios ámbitos clave: la transformación digital de los procesos productivos, la aplicación de la IA, el desarrollo de nuevos materiales más sostenibles, la economía circular, la robótica y la digitalización, en general, son campos en los que se está trabajando activamente para incrementar al valor añadido que las empresas del hábitat de la Región ofrecen al mercado. Aquellas que están apostando por esta innovación están obteniendo mayor penetración en los mercados con resultados francamente buenos y contrastables.

¿Cómo afronta Cetem su participación en una nueva edición de la Feria del Mueble de Yecla?

Tenemos un stand divido endos partes. En una de ellas, la más genérica, mostramos los proyectos que actualmente estamos realizando, así como los recientes ganadores de la 29ª edición del Cetem Design Award, cuyos premios se entregaron hace poco más de un mes. En la otra, cada año damos visibilidad especial a lo que se hace en alguno de los departamentos técnicos de Cetem. Este año ponemos el foco en el Departamento de Electrónica y Domótica, y también en la línea de Robótica y Automática. El visitante podrá comprobar cómo estamos aplicando estas tecnologías al mobiliario y también a otros sectores que nada tienen que ver con el hábitat, pues el conocimiento y la I+D+i que realizamos no son exclusivos de un solo sector, sino que pueden también aplicarse a otros. Así, podremos ver cómo estamos trabajando en identificación avanzada que va mucho más allá de la radiofrecuencia, en sistemas que permiten hacer inteligentes los muebles (especialmente los destinados a personas mayores), pasando por gafas cuyas lentes se modifican en tiempo real en función de las necesidades de cada usuario o un sistema para la protección de los golpes en la cabeza de los futbolistas.

¿Qué actividades o iniciativas llevan a cabo para la formación de talento adaptado a las necesidades del futuro del sector?

Cetem ha estado formando a profesionales para el sector del hábitat desde sus inicios, hace ya casi 32 años. Tanto la formación de reciclaje, dirigida a empleados, como la que se realiza a los parados para incrementar su empleabilidad han tenido siempre como eje estratégico adaptar los conocimientos y preparación de las personas para las necesidades cambiantes del sector. Actualmente, el sector necesita de unas instalaciones adecuadas donde poder realizar formación mucho más específica para las nuevas necesidades. Desde hace años llevamos reclamando desde Cetem financiación para poder realizar esa formación que se ha convertido en vital para el sector. Ahora mismo estamos trabajando tanto con la Administración local como con la regional para poder firmar un convenio que haga realidad esta necesidad.