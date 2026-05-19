Los influencers gastronómicos más famosos de España se enfrentarán en Murcia a chefs profesionales en un evento histórico

Murcia está a punto de vivir algo que no había visto antes. El Cuartel de Artillería, uno de los espacios más emblemáticos de la capital, acogerá a finales de este mes un evento que promete revolucionar la forma en que los murcianos disfrutan de su gastronomía. Se llama Viral Food y, si el nombre ya te dice algo, es porque va exactamente de eso: de poner la cocina murciana en boca de todo el mundo.

El festival se presentó hace unos días en el Ayuntamiento de Murcia y las expectativas no son pequeñas. La organización prevé un impacto de hasta ocho millones de usuarios en redes sociales. Una cifra que, lejos de ser casualidad, tiene nombre y apellidos detrás.

Influencers en los fogones: el show que nadie ha visto

El corazón del festival latirá en el escenario principal, equipado con pantallas gigantes, donde ocurrirá algo difícil de ver en cualquier otro sitio: siete de los influencers gastronómicos más seguidos de España se medirán cara a cara con los cocineros de la Región.

El reto no será sencillo. Tendrán que aprender y ejecutar en directo uno de los platos más representativos de la cocina murciana tradicional, y un jurado decidirá si superan o no la prueba.

Entre los participantes confirmados están nombres como Rafuel y Mamá Pirata, que tratarán de emular los platos más icónicos de restaurantes míticos de la Región como Venezuela, Hispano o Churra.

También estará Sergio Enciso, creador de La cocina del pirata, con más de un millón de seguidores en Instagram y tres millones en TikTok. Buen rollo garantizado, porque como recuerda el propio organizador, lo importante aquí es "participar, pasarlo bien...".

La calle de las tapas: lo mejor de la gastronomía murciana, en un solo lugar

Pero Viral Food no es solo espectáculo. También es, y mucho, gastronomía de verdad. El festival contará con una calle de las tapas donde se concentrará una selección de los mejores restaurantes y productores de la Región: Parlamento, Brutal, La Pequeña Taberna, Delampa, Maguro, Salabores, Felymar, Taúlla, Ostras, Kate Wafers, Alta Costura, Rincón de Pepe, Erre de Cuchara y Vino, Alborada, Panadería José Antonio, Pepe el Torrao, La Tasca de Noah, Bodegas Maset, Paco Rosa.

Una oportunidad única de probar en un mismo espacio lo que hace grande a la cocina murciana, con propuestas que, según el organizador, "representan lo más auténtico de nuestra gastronomía regional".

Sergio Gallego, organizador del evento, tiene claro cuál es el espíritu del evento: que "todo el mundo viva la gastronomía desde el punto de vista de la diversión". Y eso incluye a los más pequeños de la casa.

Para los niños, para los foodies y para los que quieren aprender

Viral Food ha pensado en todos. Los talleres Mini Gourmet permitirán a los más pequeños ponerse el delantal y cocinar recetas sencillas bajo la guía de expertos, despertando su curiosidad culinaria de forma lúdica y segura.

Para los adultos más cocinillas, habrá sesiones especializadas con contenidos avanzados: técnicas profesionales, maridajes innovadores o los secretos mejor guardados de la cocina tradicional. Una forma de "fomentar la creatividad, el aprendizaje y el amor por la gastronomía en familia", en palabras del propio Gallego.

Música, DJs y mucho ambiente

Porque si hay algo mejor que comer bien, es hacerlo con buena música. Viral Food incluye una programación de conciertos en vivo los viernes y sábados a partir de las cinco de la tarde, además de sesiones de DJ que mantendrán el ambiente durante todo el fin de semana. Gastronomía y fiesta, inseparables.

Cómo ir y dónde comprar las entradas

Viral Food se celebra los días 22, 23 y 24 de mayo en el Cuartel de Artillería de Murcia. Las entradas, a 5 euros, ya están disponibles a través de Oferplan. Una cita que la Región no puede perderse.