La Feria del Mueble conecta a Yecla con nuevos mercados internacionales

La Feria del Mueble Yecla afronta su 64 edición como algo más que un escaparate de producto. Del 26 al 29 de mayo, el certamen reunirá a fabricantes, interioristas, arquitectos, distribuidores y profesionales del hábitat y del contract en una convocatoria que refuerza su dimensión internacional, incorpora nuevas herramientas digitales y sitúa el conocimiento sectorial en el centro de la actividad empresarial.

La Feria del Mueble Yecla 2026 volverá a convertir a la ciudad en punto de encuentro para la industria del mobiliario y el interiorismo. Considerado el certamen más antiguo de España especializado en hábitat y mobiliario, la cita celebrará su 64 edición bajo el lema «Encaja contigo», con una programación que se apoyará en tres grandes ejes: networking profesional, showrooms y tendencias.

La convocatoria reunirá a cerca de 90 firmas expositoras y reforzará el papel de Yecla como uno de los principales polos industriales vinculados al mueble y al interiorismo en España. La feria se plantea así como un espacio de actividad comercial, pero también como un lugar de contacto entre empresas, prescriptores, compradores y profesionales que operan en ámbitos cada vez más conectados, desde la fabricación hasta los proyectos hoteleros, pasando por la distribución, la arquitectura y el diseño.

Además de contar con nueve ponencias y microponencias, la Feria del Mueble Yecla 2026 dará un peso relevante al networking. Tras las conferencias se celebrarán encuentros profesionales en formatos más distendidos, concebidos para facilitar el intercambio entre fabricantes, prescriptores y compradores.

Cartel de la Feria del Mueble de Yecla 2026. / FMY

Mayor proyección internacional

Uno de los rasgos centrales de esta edición será el refuerzo del perfil internacional. La Feria del Mueble Yecla 2026 acogerá las III Jornadas Internacionales Contract, organizadas junto al Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), con la mirada puesta en mercados estratégicos de proximidad como Marruecos, Francia, Portugal y Reino Unido.

El encuentro reunirá a profesionales internacionales vinculados a la arquitectura, el diseño y la hotelería, con el objetivo de favorecer nuevas oportunidades de colaboración y apoyar la internacionalización de las empresas participantes. Esta línea de trabajo se completará con encuentros profesionales y misiones comerciales inversas, pensadas para que las firmas expositoras puedan establecer contacto directo con potenciales socios y compradores internacionales.

La agenda arrancará el martes 26 de mayo con una jornada de marcado carácter empresarial. Antes incluso de la inauguración oficial, prevista a las 11.00 horas, el Espacio Ocio / Negocio acogerá, entre las 10.30 y las 13.15 horas, el III Encuentro Internacional Contract, centrado en los mercados estratégicos de proximidad y en los factores de competitividad. Ese mismo día, la actividad institucional y sectorial se completará con el Premio Anual Arema a Francisco Javier Juan, fundador de Granfort, que se entregará a las 12.30 horas en el estand de AREMA, y con un lunch networking a las 14.00 horas.

La feria también reservará un espacio destacado al análisis de tendencias y a la transferencia de conocimiento. El programa de conferencias abordará cuestiones relacionadas con el diseño, la tecnología y los nuevos modelos de negocio, con especial atención a la digitalización en hotelería, la inteligencia artificial aplicada a las ventas del sector del mueble y la industrialización de procesos en proyectos hoteleros.

El miércoles 27 de mayo concentrará buena parte de ese bloque de contenidos. A las 11.30 horas, WingsToWin Solutions abordará las APPS profesionales nativas para soluciones empresariales multidispositivo. Media hora después, Pau Guardiola impartirá la conferencia ‘El salto a la tercera dimensión: IA generativa para la industria del mueble’. A las 12.45 horas será el turno de Emilio Duró, con ‘La actitud como forma de generar confianza. Aprender a diferenciar lo importante de lo secundario’. La mañana concluirá con un lunch networking a las 14.15 horas, mientras que por la tarde, a las 17.30 horas, se celebrará el Día del Agente Comercial en el estand del COAC 89b.

El jueves 28 de mayo, la programación profundizará en herramientas de competitividad empresarial. A las 11.30 horas, Goala Marketing hablará sobre SEO y SEM y las claves para hacer crecer una web y atraer más clientes. A las 12.15 horas, Manel Cantarino presentará ‘KIBUC, modelo de éxito en un entorno como el actual’. A las 13.00 horas, Paolo Mauri intervendrá con ‘Industrialización de los Procesos y del Diseño de Hoteles’, una de las ponencias alineadas con el peso creciente del canal contract en la feria. Tras el lunch networking de las 14.15 horas, la tarde quedará reservada para la entrega del reconocimiento al Mejor Diseño de Estand FMY 2026, a las 17.30 horas en el estand oficial de la feria.

Los showrooms tendrán también un papel destacado. Los visitantes podrán conocer fábricas y espacios expositivos de Yecla y su entorno, una vía para acercarse al tejido industrial local y observar de primera mano sus procesos productivos. Esta combinación de feria, empresa y territorio permitirá vincular la actividad del certamen con la realidad industrial que lo sostiene.

El concurso al Mejor Diseño de Estand FMY 2026 añadirá otro foco de atención sobre la puesta en escena de las firmas expositoras. El jueves, a las 10.00 horas, el jurado visitará los estands participantes, y por la tarde se entregará el reconocimiento en el estand oficial de la feria.

La programación concluirá el viernes 29 de mayo con una mañana centrada en ventas e inteligencia artificial. A las 12.00 horas, David Calduch impartirá la ponencia ‘La Venta 3.0: Seis pasos para convertir tu tienda en una empresa puntera’ en el Espacio Ocio / Negocio. A las 12.30 horas, José Francisco Puche, de CETEM, abordará ‘El uso de la IA para detectar posibles problemas de durabilidad en el propio diseño’.

El tramo final de la feria incluirá el Sorteo Dinamización, previsto a las 13.00 horas, y la clausura oficial, que tendrá lugar a las 13.30 horas en el Espacio Ocio / Negocio.

Aplicación móvil La 64 edición incorporará además una novedad digital: una aplicación móvil oficial. La herramienta permitirá a los asistentes organizar reuniones, contactar con expositores y planificar su recorrido de una manera más eficiente. La aplicación se integra en la lógica profesional del certamen, orientada a mejorar la experiencia de visitantes y empresas participantes y a reforzar la conectividad durante los días de feria.

Consulta el programa completo en la web de la Feria del Mueble de Yecla: https://feriayecla.com/agenda-mapa-64-edicion-fmy/