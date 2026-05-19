Los entrenadores ya coinciden: "Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año"

No hace falta apuntarse al gimnasio ni sufrir con entrenamientos agotadores. Caminar es uno de los hábitos más fáciles de incorporar a la rutina diaria y, según varios expertos, sus beneficios para la salud y el control del peso son más que notables. Sin equipamiento especial, sin riesgo de lesión y al alcance de cualquiera: solo se necesita calzado cómodo y ropa adecuada.

Lo mejor es que puede convertirse en un momento agradable. Solo, en compañía, con música o en silencio: cada persona lo adapta a su estilo de vida, y esa flexibilidad es precisamente lo que lo hace sostenible a largo plazo.

Durante la grabación del podcast de ADH (@adh.podcast), un equipo de entrenadores personales dejó un dato que sorprende: "salir a caminar todos los días quema entre 300 y 350 calorías de gasto". Y lo más llamativo es el tipo de marcha que recomiendan: "Ni trotar ni caminar rápido, sino paseo de abuelo".

La clave, insisten los profesionales, está en la constancia. "Un entrenamiento de 40-45 minutos pueden ser ya 600 calorías. Salir a caminar cinco días de la semana, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año". Una cifra que invita a calzarse las zapatillas ahora mismo.

Y es que no siempre más intensidad significa mejores resultados. Mantener una vida activa, con constancia y buenos hábitos, puede generar múltiples beneficios para el organismo sin necesidad de sesiones maratonianas en el gimnasio.

Susane Pata, instructora de fitness grupal y estratega de contenido de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), lo cuantificó en la revista Lecturas: "caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal entre 700 y 1.400 calorías". Una acumulación que, con el tiempo, "puede producir una pérdida de peso para alguien con sobrepeso que antes llevaba una vida sedentaria", asegura la experta.

Eso sí, Pata matiza que caminar no quema tantas calorías como correr. Su recomendación es clara: "Combinado con ejercicios más intensos puede convertirse en la fórmula perfecta para adelgazar de forma segura y sostenible".