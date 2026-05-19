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Los entrenadores ya coinciden: "Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año"

Caminar a diario, sin necesidad de correr, puede generar un gasto calórico de entre 300 y 350 calorías, según los entrenadores personales

Los entrenadores ya coinciden Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año

Los entrenadores ya coinciden Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año / L. O.

Juanjo Raja

Juanjo Raja

No hace falta apuntarse al gimnasio ni sufrir con entrenamientos agotadores. Caminar es uno de los hábitos más fáciles de incorporar a la rutina diaria y, según varios expertos, sus beneficios para la salud y el control del peso son más que notables. Sin equipamiento especial, sin riesgo de lesión y al alcance de cualquiera: solo se necesita calzado cómodo y ropa adecuada.

Lo mejor es que puede convertirse en un momento agradable. Solo, en compañía, con música o en silencio: cada persona lo adapta a su estilo de vida, y esa flexibilidad es precisamente lo que lo hace sostenible a largo plazo.

Durante la grabación del podcast de ADH (@adh.podcast), un equipo de entrenadores personales dejó un dato que sorprende: "salir a caminar todos los días quema entre 300 y 350 calorías de gasto". Y lo más llamativo es el tipo de marcha que recomiendan: "Ni trotar ni caminar rápido, sino paseo de abuelo".

La clave, insisten los profesionales, está en la constancia. "Un entrenamiento de 40-45 minutos pueden ser ya 600 calorías. Salir a caminar cinco días de la semana, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año". Una cifra que invita a calzarse las zapatillas ahora mismo.

Y es que no siempre más intensidad significa mejores resultados. Mantener una vida activa, con constancia y buenos hábitos, puede generar múltiples beneficios para el organismo sin necesidad de sesiones maratonianas en el gimnasio.

Susane Pata, instructora de fitness grupal y estratega de contenido de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), lo cuantificó en la revista Lecturas: "caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal entre 700 y 1.400 calorías". Una acumulación que, con el tiempo, "puede producir una pérdida de peso para alguien con sobrepeso que antes llevaba una vida sedentaria", asegura la experta.

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Eso sí, Pata matiza que caminar no quema tantas calorías como correr. Su recomendación es clara: "Combinado con ejercicios más intensos puede convertirse en la fórmula perfecta para adelgazar de forma segura y sostenible".

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