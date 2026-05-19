El brote de sarampión en Alcantarilla se eleva a 8 casos

El número de casos de sarampión del brote de esa enfermedad detectado en Alcantarilla se eleva a 8, según ha confirmado la Consejería de Salud.

El consejero, Juan José Pedreño, en declaraciones recogidas por la emisora Onda Regional, ha destacado el control llevado a cabo por el Servicio de Epidemiología, cuya labor ha permitido que los casos estén controlados y que se haya podido identificar los contactos, por lo que los contagios "están limitados", ha dicho.

La Consejería no ha ofrecido detalles sobre los afectados y ha precisado que a 4 de los pacientes se les localizó por ser contacto de uno anterior y posteriormente se confirmaron, lo que ha permitido limitar los contagios.

Hasta el pasado jueves se había identificado cuatro casos: dos adultos y un bebé de Alcantarilla y una mujer de esa localidad con vínculo epidemiológico con uno de los tres casos anteriores.

Inicialmente se investigó la posibilidad de que el brote se hubiera originado en una celebración de un bautizo en ese municipio, pero posteriormente se descartó esa hipótesis.

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Según la Consejería, los primeros casos se confirmaron el 5 de mayo y desde entonces se ha reducido sensiblemente el tiempo transcurrido entre la aparición de síntomas y el diagnóstico, que ha pasado de dos semanas en los primeros enfermos, a cinco días en el diagnóstico de los últimos.