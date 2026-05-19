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Olimpiada

El Bohío premia a los mejores talentos matemáticos de Secundaria y Bachillerato

Isaac Hernández se impuso en una cita que reunió a 85 estudiantes de 35 institutos

Los ganadores de la Olimpiada Matemática posan con su diploma.

Los ganadores de la Olimpiada Matemática posan con su diploma. / L. O.

La Opinión

La Opinión

El Instituto de Educación Secundaria El Bohío ha celebrado el acto de clausura y entrega de premios de la XXXVI Olimpiada Matemática ‘Memorial Francisco Ortega’, concurso matemático organizado por el Departamento de Matemáticas cuya fase final tuvo lugar el pasado 6 de marzo. A ella accedieron 85 alumnos (30 de ESO y 55 de Bachillerato) pertenecientes a 35 centros de Secundaria y Bachillerato, 34 de nuestra comunidad autónoma y 1 de la comunidad valenciana.

El ganador absoluto fue Isaac Hernández Johnstone, del IES Ramón y Cajal, consiguiendo 300 euros, diploma y trofeo.

Los clasificados en 2º y 3º lugar fueron Victoria Cámara Gutiérrez del IES. Thader y Juan José Plazas Ros del IES Los Molinos, con un premio de 200 y 100 euros diploma y trofeo respectivamente. Estos premios han sido donados por la empresa Innova – TSN, afincada en Madrid .

En la categoría de ESO se entregaron también tres accésits a Mario Hernández Arcas (IES Ramón Arcas Meca) , Jaime Marín Rodríguez (colegio Montepinar) y Jon Tenza Alcántara (IES El Carmen).

Los institutos cuyo alumnado consiguió los mejores resultados globales fueron el IES Juan Carlos I y IES El Carmen.

Estos premios han sido financiados por la empresa Modelical, con sede en Madrid y de la que es Managing Director Roberto Molinos Esparza, ganador de esta olimpiada en las ediciones de los años 2000 y 2001.

En el acto también tuvo lugar la conferencia titulada ‘El cubo de Rubik y las matemáticas’, a cargo de Carlos Angosto Hernández, quien consiguió la admiración del público tanto por su contenido como por su estilo.

Como cierre tuvo lugar una actuación musical a cargo del conjunto instrumental del centro, dirigidos por el profesor de música D. Adolfo Martínez y acompañado por la profesora Dª Elena Escobar.

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El acto estuvo presidido por D Álvaro Valdés Pujol concejal de empleo formación y contratación a quien acompañaron D. Antonio Guerrero González, Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UPCT, Dª Caridad Rives Arcayna diputada en el congreso por el partido socialista.

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