El banco de leche materna de la Región cumple 5 años con más de 2.200 litros distribuidos

El banco regional de leche materna cumple cinco años con un balance de 733 neonatos, la mayoría prematuros, que han podido beneficiarse de este proyecto. A lo largo de estos cinco años, 668 mujeres han donado leche materna. Este organismo cuenta con tres sedes en Murcia, Cartagena y Lorca para atender las necesidades de lactancia materna de recién nacidos que no pueden recibirla.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, participó en el acto organizado en la sede de la Consejería con motivo de este aniversario, coincidiendo con la celebración hoy del Día Mundial de la Donación de Leche Materna. En el marco de esta conmemoración, recordó que, en estos cinco años, se han recogido 3.750 litros de leche materna.

Tras haber superado los controles protocolizados, se han distribuido 2.267 litros de leche pasteurizada a las unidades neonatales de los hospitales Virgen de la Arrixaca (Murcia), Santa Lucía (Cartagena) y Rafael Méndez (Lorca), conforme a los pedidos realizados.

Pedreño destacó que "este aniversario resalta la generosidad de todas las mujeres que han hecho posible este proyecto". La Región cuenta con 109 donantes activas en 2026, quienes han aportado 284 litros de leche, contribuyendo de manera directa a mejorar la atención y la supervivencia de 58 recién nacidos vulnerables.

Nueva página web

Por otra parte, el consejero dio a conocer durante el acto la nueva web del programa ‘Primeros 1000 días de vida y más’, destinada a apoyar a las familias desde el embarazo hasta los 14 años. Este nuevo recurso integra contenidos elaborados por profesionales de diferentes ámbitos.

Los interesados pueden acceder a materiales descargables, recursos audiovisuales y enlaces a fuentes externas de interés avaladas por organismos nacionales e internacionales, lo que supone un acceso seguro a información contrastada.

Según informa la Comunidad, este portal web se actualizará de manera periódica para incorporar nuevos contenidos, recomendaciones y programas que el Sistema Murciano de Salud (SMS) vaya desarrollando, y orientaciones según la época del año, con el objetivo de mantener un recurso vivo y útil para las familias.

Origen del banco

La actividad del banco de leche comenzó en marzo de 2021 con la captación de donantes, y un mes después, se realizó la primera entrega de leche materna pasteurizada a la UCI neonatal del Hospital Virgen de la Arrixaca. En el primer año de funcionamiento, logró situarse entre los seis primeros a nivel nacional tanto en número de donantes como en volumen de leche pasteurizada.

El proceso de donación requiere un seguimiento continuo, de modo que las donantes deben interrumpir temporalmente la extracción en determinadas circunstancias, como con la aparición de síntomas de enfermedad o en situaciones específicas.

Desde los dos centros se realiza el acompañamiento integral de las madres, ofreciendo apoyo en la lactancia, asesoramiento ante posibles incidencias como mastitis, y facilitando el material necesario para la extracción y conservación de la leche.

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Al finalizar su donación, las participantes reciben un diploma personalizado que recoge el volumen donado y el número de bebés beneficiados. Quienes quieran donar pueden contactar con el banco de leche en los teléfonos 968369802 (Murcia) y 968110799 (Cartagena).