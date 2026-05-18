Tráfico
Retenciones tras un accidente en la A-7 su paso por Murcia
El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 570 de la autovía, en sentido Alicante
Un accidente de tráfico registrado este lunes en la autovía A-7 ha complicado la circulación a primera hora de la mañana de este lunes a la altura de Guadalupe, en el término municipal de Murcia, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 570 de la autovía, en sentido Alicante, y está provocando importantes retenciones en la zona. En concreto, la DGT señala que el incidente ha generado alrededor de tres kilómetros de tráfico lento.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente ni sobre posibles personas heridas.
Tráfico recomienda extremar la precaución y, en la medida de lo posible, buscar itinerarios alternativos para evitar la congestión en este tramo de la A-7.
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