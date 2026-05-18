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La Región se prepara para un episodio de calor: la Aemet prevé hasta 33 grados en los próximos días

Consulta la previsión del tiempo para esta semana, cuando no se descartan las primeras noches tropicales

Jornada de calor en Cartagena.

Jornada de calor en Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

Alba Marqués

Alba Marqués

Tras un fin de semana con lluvias y tormentas en algunas zonas de la Región de Murcia, la estabilidad atmosférica se asentará en toda la comunidad favoreciendo un fuerte ascenso térmico con temperaturas propias del verano, por encima de los 30 grados.

El ascenso térmico será progresivo y afectará tanto a las temperaturas máximas, es decir, las del día, como a las mínimas nocturnas. Los modelos indican que en cuestión de horas pasaremos de un clima primaveral a condiciones más propias del verano.

Y eso también se reflejará en las noches. Según afirman los meteorólogos, a partir del miércoles podrían darse las primeras noches tropicales con mínimas que no bajarán de los 20 grados en varios puntos del territorio peninsular. Y todo esto, cuando el calendario aún indica que estamos en pleno mayo.

Ya desde este martes se superarán los 30 grados en la Región de Murcia. En concreto, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el municipio de Murcia los termómetros llegarán a marcar los 33 grados.

El miércoles, 20 de mayo, continuará la subida de temperaturas y Lorca también alcanzará los 30 grados de máxima, mientras que la capital murciana seguirá instalada en los 33 ºC.

Temperaturas mínimas/máximas

Martes

Caravaca de la Cruz: 9/27 ºC

Cartagena: 18/25 ºC

Lorca: 13/28 ºC

Murcia: 14/33 ºC

Yecla: 11/28 ºC

Miércoles

Caravaca de la Cruz: 13/28 ºC

Cartagena: 15/27 ºC

Lorca: 16/30 ºC

Murcia: 16/33 ºC

Yecla: 14/28 ºC

El jueves y el viernes, 21 y 22 de mayo, seguirán estables, con Lorca y Murcia por encima de los 30 grados y otras localidades como Caravaca de la Cruz o Yecla rozándolos (se esperan máximas de 29 grados). En zonas de la costa como Cartagena los termómetros llegarán a marcar 27 grados.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas/máximas

Jueves

Caravaca de la Cruz: 12/29 ºC

Cartagena: 18/27 ºC

Lorca: 15/31 ºC

Murcia: 15/32 ºC

Yecla: 12/29 ºC

Viernes

Caravaca de la Cruz: 13/29 ºC

Cartagena: 18/28 ºC

Lorca: 16/31 ºC

Murcia: 17/32 ºC

Yecla: 14/29 ºC

A partir del fin de semana, la Aemet prevé que algunas comunidades, entre ellas la Región, mantengan el calor y el tiempo estable en todo el país, mientras que otros apuntan a un aumento de la inestabilidad, con chubascos en la mitad norte y un ambiente más fresco en general, por lo que habrá que esperar para comprobar hacia cuál de ellos evoluciona la situación.

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