La 'pasarela' al RETA abre la puerta a la mejora de las 'pensiones de miseria' de cientos de mutualistas murcianos

Un alivio que todavía está por ver si será suficiente frente a unas 'pensiones de miseria' que, en algunos casos, apenas alcanzan los 300-400 euros al mes. La futura reforma para mejorar los subsidios con la 'pasarela' al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a la que se podrían acoger -a expensas de que el Congreso lo debata y lo someta a votación el próximo 20 de mayo- cientos de abogados, arquitectos, aparejadores, procuradores y otros trabajadores de la Región de Murcia adscritos a mutualidades alternativas abre la puerta a que puedan incluirse dentro del sistema público de pensiones.

El problema viene desde hace décadas, cuando muchos de estos profesionales venían pagando a la mutualidad cantidades que podían ser inferiores o no plenamente equivalentes a las cotizaciones que habrían hecho al RETA. Además, parte de esas aportaciones cubría contingencias distintas (fallecimiento, incapacidad, asistencia u otros seguros) y no necesariamente generaba una pensión pública de jubilación, además de que muchos de sus años trabajados no aparecerían como cotizados en la vida laboral de la Seguridad Social.

Ahora, ven la posibilidad de cruzar esta 'pasarela' como oportunidad única para que el dinero acumulado en la mutualidad pueda convertirse en años y bases de cotización dentro del sistema público, con pensiones más altas y equivalentes a las condiciones de vida actuales.

La decana del Colegio de Abogados de Murcia (Icamur), Maravillas Hernández, defiende que esta reforma es "urgente" y recuerda que los profesionales de la abogacía "son garantes del Estado de derecho" y han dedicado su vida a "defender los derechos fundamentales". A su juicio, "no puede consentirse" que, tras esa trayectoria profesional, algunos se vean abocados a situaciones de precariedad con pagas mínimas una vez que se han jubilado.

Pese a que avalan la "urgente" reforma, lamentan que se haya dejado fuera a aquellos profesionales ya retirados

Hernández, que valora que la 'pasarela' se haya abierto a todos los mutualistas -siempre que cumplan determinadas condiciones-, sí que advierte que todavía quedan flecos pendientes que deberían aclararse, como la actualización conforme al IPC, el tratamiento fiscal del traspaso y la integración de quienes están o hayan estado en la mutualidad como sistema alternativo. También reclama que se incluya a los pasivos, es decir, a quienes ya están jubilados.

"No creo que en esta última redacción los pasivos estén incluidos, pero no debemos quedarnos aquí", expone en declaraciones a La Opinión la decana, que recuerda que el de Murcia es el octavo colegio de España y que cuenta con unos 3.500 abogados ejercientes, además de otros tantos no ejercientes que han pasado por este sistema.

Maravillas Hernández (Icamur) y Arturo García Agüera (Coamu). / Juan Carlos Caval / Loyola Pérez de Villegas

"Dejarán de verse desatendidos"

En una línea similar se expresa Arturo García Agüera, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región (Coamu), quien considera que la pasarela permitirá que profesionales que históricamente no pudieron integrarse en el RETA "dejen de verse desatendidos".

Aunque también reconoce que la propuesta no recoge todas las condiciones reclamadas por los colegios profesionales, la califica como "un avance importante". Sin esta vía que se puede abrir, alerta de que algunos profesionales podrían acabar percibiendo pensiones de 300 o 400 euros, ya que las mutualidades funcionan con un sistema de capitalización que no garantiza rendimientos fijos, a diferencia de la Seguridad Social, donde el cumplimiento de determinados periodos de cotización permite acceder a una pensión pública mínima.

En el caso de los arquitectos, el decano estima que entre el 70% y el 80% de los profesionales en activo son mutualistas o tienen algún producto contratado en mutualidades. Por ello, considera fundamental que exista la posibilidad de elegir. "Se trata de tener la capacidad de decidir", afirma a este periódico.

En la misma línea que la reivindicación de los abogados murcianos, lamenta que, por ahora, la reforma no parezca contemplar a los pasivos. Según Agüera, una de las principales reivindicaciones del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos era que los jubilados con prestaciones insuficientes pudieran acogerse también a la pasarela. "Nos ha dado cierta pena porque era una de las reivindicaciones principales desde el principio", apunta.

"Puede generar descriminaciones o agravios comparativos", advierte ATA Más dudas tienen los autónomos murcianos con esta posible reforma. El presidente de ATA en Murcia, Francisco Casado, sostiene que el principal problema ha sido la ausencia de un "diálogo real" y que el asunto no se ha abordado en la mesa de diálogo social. Desde ATA no rechazan que las mutualidades puedan desaparecer progresivamente y que sus profesionales se incorporen al RETA, pero advierten de que la transición puede generar "discriminaciones o agravios comparativos". En este sentido, Casado reclama analizar cuánto han aportado estos trabajadores, con qué cuantía se incorporarían al sistema público, qué prestaciones recibirían y si habrá compensaciones de las mutualidades a la caja única de la Seguridad Social. "Tampoco podemos consentir que se generen agravios respecto a quienes han estado toda su vida cotizando a la Seguridad Social a través del RETA", advierte.

Por su parte, desde el Colegio de Procuradores de Murcia, María Dolores Cantó, prefiere mantener por ahora una posición "prudente" hasta que el asunto llegue al Congreso "para no generar expectativas" que luego pudieran rebajarse.

Sin embargo, sí que defiende que los procuradores no parten "con las manos vacías", ya que sus aportaciones a la mutualidad se trasladarían a la Seguridad Social. En cuanto al número de posibles beneficiarios en la Región de Murcia, calcula que podría ser muy alto entre los casi 200 colegiados que hay en la Región.