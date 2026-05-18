Mayo, el mes de la seguridad privada: un sector esencial en el que Grupo Vigilant consolida su crecimiento nacional

Cada mes de mayo, el sector de la seguridad privada cobra un protagonismo especial. En la Región de Murcia, el 21 de mayo se celebra el Día de la Seguridad Privada, una fecha que reconoce la labor de miles de profesionales que trabajan, en muchas ocasiones de forma silenciosa, garantizando la protección de empresas, instituciones y ciudadanos.

Lejos de los focos, la seguridad privada se ha convertido en un pilar fundamental para el funcionamiento de la actividad económica y social. Desde entornos industriales hasta grandes superficies comerciales, pasando por infraestructuras críticas o eventos multitudinarios, su presencia resulta clave en un contexto cada vez más exigente y complejo.

En este escenario, compañías como Grupo Vigilant representan la evolución del sector hacia modelos más profesionales, tecnológicos y orientados a la excelencia.

Anselmo Vázquez, María Navarro y Vicente Vázquez, vigilantes de Grupo Vigilant en el PISA de Sevilla, distinguidos con Menciones Honoríficas de la Guardia Civil en el Día de la Seguridad Privada. / Grupo Vigilant

Un sector en transformación constante

La seguridad privada ha experimentado en los últimos años una profunda transformación. Ya no se trata únicamente de vigilancia presencial, sino de un sistema integral que combina tecnología, análisis de riesgos, planificación estratégica y respuesta operativa en tiempo real.

El crecimiento de amenazas, la digitalización de los entornos y las nuevas necesidades de las empresas han impulsado una evolución hacia soluciones más sofisticadas. Hoy, la seguridad es también prevención, inteligencia y capacidad de anticipación.

En este contexto, el reconocimiento que cada año se otorga a profesionales y empresas del sector adquiere un valor especial. Más allá de los galardones, supone visibilizar una actividad esencial que contribuye al desarrollo económico y a la estabilidad social.

Un referente con más de 40 años de trayectoria

En la Región de Murcia, uno de los nombres propios ligados a este desarrollo es el de Grupo Vigilant. Fundada en 1985, la compañía ha evolucionado desde sus orígenes como empresa familiar hasta convertirse en un grupo empresarial consolidado, con presencia en todo el territorio nacional y más de 1.500 profesionales en su equipo.

A lo largo de su trayectoria, Vigilant ha sido reconocida en distintas ocasiones por su labor dentro del sector, destacando no solo por la calidad de sus servicios, sino también por su compromiso con la profesionalización y la mejora continua.

Estos reconocimientos, especialmente en el marco del Día de la Seguridad Privada, reflejan el papel activo de la compañía dentro de un sector en el que la experiencia, la confianza y la capacidad de adaptación son determinantes.

Crecimiento y expansión con identidad propia

Uno de los aspectos más destacados de la evolución de Grupo Vigilant es su crecimiento sostenido y su expansión nacional. La compañía cuenta con una red de delegaciones y oficinas que le permite operar en todo el territorio español, ofreciendo un servicio cercano y adaptado a cada cliente.

Este proceso de expansión no ha sido inmediato ni improvisado. Se ha construido paso a paso, apoyado en la confianza de clientes de distintos sectores y en la capacidad de la empresa para trasladar su modelo de trabajo a nuevos entornos.

Industria, logística, retail, administración pública o grandes eventos son algunos de los ámbitos en los que Vigilant desarrolla su actividad, diseñando soluciones personalizadas que integran vigilancia, tecnología y servicios auxiliares.

La reciente incorporación de nuevos proyectos en enclaves estratégicos como el Parque Industrial y de Servicios PIBO, en Sevilla, es un ejemplo de esta evolución. Una expansión que no responde únicamente a una lógica territorial, sino también a la voluntad de acompañar a clientes en sus procesos de crecimiento.

Tecnología e innovación al servicio de la seguridad

El crecimiento de Grupo Vigilant ha ido acompañado de una firme apuesta por la innovación. La compañía ha integrado soluciones tecnológicas avanzadas como sistemas de videovigilancia inteligente, analítica de vídeo, control de accesos o monitorización continua desde su Central Receptora de Alarmas, operativa 24 horas al día.

Esta combinación de tecnología y factor humano permite ofrecer un servicio más eficaz, capaz de adaptarse a entornos cambiantes y de anticiparse a posibles riesgos.

Además, el desarrollo de proyectos propios de I+D+i y la colaboración con partners tecnológicos refuerzan su posicionamiento como una empresa innovadora dentro del sector de la seguridad privada.

Las personas, el verdadero motor del sector

Más allá de la tecnología y la expansión, el verdadero valor de la seguridad privada reside en las personas. Profesionales que, desde distintos ámbitos, garantizan la protección y el buen funcionamiento de los entornos en los que operan.

En Grupo Vigilant, este enfoque se traduce en una apuesta decidida por la formación, el desarrollo profesional y la mejora continua. La compañía cuenta con su propio centro de formación homologado y promueve iniciativas orientadas a la igualdad y la inclusión, como su centro especial de empleo Laborlant.

Este compromiso con el equipo humano se convierte en un elemento diferencial en un sector donde la vocación de servicio y la responsabilidad son fundamentales.

Las personas, el verdadero motor de Grupo Vigilant. / Grupo Vigilant

Un futuro que se construye desde la confianza

En el mes de la seguridad privada, el sector mira al futuro con nuevos retos: digitalización, nuevas amenazas, entornos más complejos y una creciente demanda de servicios especializados.

En este contexto, Grupo Vigilant afronta esta nueva etapa con una base sólida: experiencia, capacidad de adaptación y un modelo que combina crecimiento con identidad.

Porque, más allá de los datos y la expansión, la seguridad sigue siendo, en esencia, una cuestión de confianza.

Y es precisamente ahí donde compañías como Grupo Vigilant han sabido construir su verdadero valor.