Guardias civiles alertan de la expansión "alarmante y descontrolada" del narcotráfico y las narcolanchas en la costa de la Región

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado este lunes la "alarmante y descontrolada expansión" de las mafias en la Región de Murcia, donde, según advierte, la llegada de pateras y la inmigración irregular se han visto agravadas por el auge del narcotráfico y la proliferación de narcolanchas.

La organización considera que la situación en el litoral murciano es "intolerable" y sostiene que el crimen organizado actúa con "soberbia e impunidad" ante la falta de medios materiales y humanos de la Guardia Civil para combatir estas redes.

Como ejemplo, JUCIL ha señalado la reciente presencia de varias narcolanchas en Cabo Cope, en el término municipal de Águilas, donde las embarcaciones accedieron a la costa a plena luz del día para refugiarse de un temporal, "ante la mirada de vecinos y visitantes".

Aumento de las redes de 'petaqueo'

La asociación también ha alertado del crecimiento de las redes de ‘petaqueo’, dedicadas al suministro de combustible a embarcaciones vinculadas al narcotráfico y a las denominadas ‘pateras taxi’. Según JUCIL, esta actividad ha contribuido a agravar la presión sobre los agentes destinados en la costa murciana.

En este sentido, la organización denuncia que los guardias civiles deben enfrentarse "a pie de playa" a grupos criminales "perfectamente estructurados", con recursos tecnológicos y logísticos e incluso con acceso a armas de guerra, mientras los efectivos de la Benemérita trabajan con una "asfixiante falta de personal" y escasez de apoyo material e institucional.

JUCIL advierte de que la llegada del verano puede agravar la situación por el aumento de visitantes y la falta de plantilla

JUCIL cifra en cerca de 700 los agentes necesarios para cubrir el déficit actual de efectivos en la Región de Murcia, una carencia que, a su juicio, dificulta garantizar una vigilancia eficaz del litoral y el control de este tipo de actividades.

La asociación advierte, además, de que la llegada de la temporada estival y el aumento de turistas y visitantes pueden complicar aún más la situación, al considerar "materialmente imposible" garantizar la seguridad ciudadana y el control aduanero con las plantillas actuales.

Por último, JUCIL ha reclamado al Gobierno que reconozca la labor de la Guardia Civil como profesión de riesgo y ha recordado el reciente fallecimiento de dos agentes en Huelva durante una actuación relacionada con el narcotráfico.