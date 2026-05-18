El Gobierno reduce los módulos del IRPF a 23.000 agricultores y ganaderos de la Región de Murcia

Las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Región de Murcia contarán este año con un alivio fiscal relevante tras un ejercicio marcado por fenómenos meteorológicos extremos y el incremento de costes. El Gobierno ha aprobado una nueva rebaja de módulos del IRPF que permitirá reducir la base imponible en unos 33 millones de euros y beneficiará a cerca de 23.000 profesionales del campo murciano acogidos al sistema de estimación objetiva.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la orden del Ministerio de Hacienda que rebaja los índices de rendimiento neto del sistema de módulos del IRPF correspondientes a 2025 para agricultores y ganaderos. La medida incorpora la propuesta elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que ha tenido en cuenta las consecuencias de las circunstancias excepcionales que afectaron a la rentabilidad de numerosas explotaciones durante el último año.

Según explican fuentes de la Delegación del Gobierno, las reducciones responden al impacto de episodios de altas temperaturas, heladas, pedriscos, fuertes vientos, lluvias extremas e incendios forestales registrados durante 2025, entre ella la destructiva dana Alice, que dañaron cultivos y elevaron los costes de producción en distintos sectores.

La orden incluye reducciones específicas para determinadas actividades ganaderas. En concreto, la apicultura verá reducido su índice un 50%, mientras que el ovino y caprino, tanto de carne como de leche, contará con una rebaja del 30%.

Cereales, viñedo, cítricos, frutales y hortalizas figuran entre los cultivos beneficiados

En el caso de la Región de Murcia, los agricultores y ganaderos podrán acogerse a las reducciones nacionales establecidas para ovino y caprino de carne, cuyo índice pasa de 0,13 a 0,09; ovino y caprino de leche, de 0,26 a 0,18; y apicultura, de 0,26 a 0,13.

La consejera Sara Rubira junto al alcalde de Totana, Juan Pagan, en uno de los campos de hortalizas anegados por las lluvias en diciembre de 2025. / CARM

Además, la orden contempla reducciones adicionales para toda la comunidad autónoma en cultivos especialmente representativos. Los cereales de invierno reducen su índice de 0,26 a 0,18; la uva de vinificación con denominación de origen pasa de 0,32 a 0,26; y la uva sin denominación de origen baja de 0,22 a 0,18.

A estas medidas se suman otras reducciones aprobadas para producciones y municipios concretos de la Región de Murcia. Entre los sectores beneficiados figuran los cítricos —como limón, mandarina, naranja y pomelo—, frutales de hueso como melocotón, nectarina, ciruela o albaricoque, así como almendra, patata, olivar y distintos productos hortícolas, entre ellos brócoli, coliflor, cebolla, tomate, lechuga o pimiento.

Las fuentes consultadas recuerdan que estas deducciones se añaden a la reducción general del 5% en el rendimiento neto aplicada a los cerca de 800.000 agricultores y ganaderos de toda España que tributan por módulos, recogida en la orden HAC/1347/2024.

La exención en el IRPF para las ayudas de la PAC se mantiene

La normativa mantiene también otras medidas fiscales ya vigentes para aliviar los costes del sector primario. Entre ellas figura la minoración para los ganaderos que alimentan al ganado con piensos y productos adquiridos a terceros, siempre que representen más del 50% del total consumido. En estos casos, el índice aplicable se fija en el 0,5 para todos los sectores ganaderos.

Asimismo, continúa el coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, que permite reducir un 25 % el rendimiento neto y que ahora se extiende a todos los regadíos, no solo a los de consumo eléctrico estacional.

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Otra de las medidas que se mantienen es la exención en el IRPF para las ayudas percibidas a través de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC), una reivindicación histórica del sector agrario.