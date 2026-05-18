Hay chollos que pasan desapercibidos y hay chollos que provocan colas a las puertas de los supermercados. Este es de los segundos. Lidl ha puesto a la venta la máquina de coser Singer 323 L a un precio que ha dejado a más de uno con la boca abierta: 99,99 euros. Sí, has leído bien. Una rebaja del 69% sobre su precio original de 329 euros que convierte a esta máquina en la opción más barata del mercado ahora mismo. Se esperan colas kilométricas para hacerse con ella.

Se trata de la Singer 323 L de brazo libre, una máquina con 23 programas de costura que incluye puntadas utilitarias de todo tipo: ojales en 4 pasos, puntadas elásticas y puntadas decorativas. Una versatilidad que la hace perfecta tanto para proyectos sencillos como para trabajos más elaborados.

El brazo libre es uno de sus grandes atractivos, puesto que permite coser con comodidad piezas cerradas como mangas o perneras de pantalón, algo que no todas las máquinas domésticas ofrecen. Además, incorpora un cortahilos en la parte superior para que el trabajo sea más ágil y limpio.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado tiene un descuento de casi el 70 por ciento / L. O.

Otra de sus ventajas es la elevación extra alta del prensatelas, que proporciona un amplio espacio bajo el pie para trabajar con telas voluminosas sin dificultad. Y para quienes necesiten coser hacia atrás, basta con presionar una palanca para activar esa función al instante.

El soporte horizontal del carrete garantiza un desenrollado óptimo del hilo durante la costura, evitando enredos y cortes innecesarios. A esto se suma una práctica mesa extensible con caja de accesorios integrada, perfecta para tener todo a mano mientras se trabaja.

El cambio de prensatelas es otro punto a favor: gracias al sistema de encaje a presión, se realiza en cuestión de segundos. La máquina también cuenta con dos ruedas de ajuste independientes para seleccionar el tipo de puntada y regular su longitud con precisión. Y para los pequeños arreglos del día a día, permite coser botones de 2 y 4 agujeros mediante la puntada en zigzag. Un asa de transporte completa el equipo para quienes necesiten llevarla de un sitio a otro.

Un descuento que no se ve todos los días

La Singer 323 L tenía un precio de venta de 329 euros, pero con el descuento del 69% aplicado por Lidl, se queda en 99,99 euros. Un auténtico chollo para una máquina de estas características que difícilmente se encontrará a ese precio en otro establecimiento. Una oportunidad única que, como suele pasar con las ofertas de Lidl, no estará disponible mucho tiempo.