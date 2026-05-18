López Miras valora el triunfo de Moreno en Andalucía y reclama a Vox no bloquear el gobierno

Fernando López Miras está satisfecho del resultado de su compañero Juanma Moreno en las elecciones autonómicas de Andalucía, que ha ganado con 53 escaños, pero ha perdido la mayoría absoluta tras perder cinco diputados. "Cuando un partido político y un candidato se presentan a las elecciones es para ganar y para gobernar. El Partido Popular no es que haya ganado, es que ha arrasado sacando más escaños que toda la izquierda junta y el próximo presidente de la Junta de Andalucía seguirá siendo Juan Manuel Moreno, así que objetivo más que conseguido", señaló el jefe del Ejecutivo murciano.

El presidente andaluz se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta, los mismos que le faltan a López Miras en la Región de Murcia. El murciano recuerda que en 2023 defendió "que era un resultado más que suficiente como para poder gobernar en solitario", como ahora pretende hacer el Moreno. "Cuando se queda solo a dos escaños de la absoluta y, además, se tiene más escaños y más diputados que toda la izquierda, se tiene un aval más que suficiente como para poder tener un gobierno solitario".

Consciente de que ahora se abre un período de negociaciones en Sevilla, el líder del PP en la Región de Murcia reclama a Vox que asuma la "responsabilidad de no bloquear: con un 13% de votos frente al 41%, 15 diputados frente al 53, la responsabilidad de Vox de no bloquear el gobierno que ha creado la mayoría de los andaluces también existe".

Aunque Moreno Bonilla se refirió a "lío" que sería tener que negociar con los de Abascal, López Miras no cree que vaya a haberlo. "Creo que el resultado es lo suficientemente contundente como para que no haya lío y confío en la responsabilidad de Vox y que no bloqueen", insistió.