El PSOE critica que la solución del Gobierno regional ante el calor sea "adelantar la salida de clase"

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Juan Andrés denunció este lunes que "el abandono de los recursos públicos y de la educación pública, y la falta de responsabilidad del Gobierno regional de López Miras está poniendo en peligro la salud del alumnado y los docentes".

"Desgraciadamente, estamos acostumbrados a que, cuando llegan estas fechas, los alumnos y alumnas tengan que soportar temperaturas extremas en las aulas, y que el PP no haga absolutamente nada. Pero esto no es normal ni se puede normalizar", declaró en la rueda de prensa que ha ofrecido acompañado del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz, a las puertas del CEIP Los Álamos, uno de los colegios sin climatizar.

Torres recordó que la normativa en seguridad laboral indica que no se puede dar clase a una temperatura superior a 27 grados centígrados. "La solución no puede ser lo que hace la Consejería de Educación: adelantar la salida de clase. La solución está en que López Miras asuma sus competencias, climatice los centros e invierta en mejorar sus infraestructuras", aseveró.

Existen centros en nuestra Región que presentan goteras, aulas sin climatizar y no tienen accesibilidad Juan Andrés Torres — Diputado PSRM

El viceportavoz socialista también ha destacado que López ha dejado sin ejecutar el 50% del presupuesto —21 millones de euros— de Educación "mientras existen centros en nuestra Región que presentan goteras, aulas sin climatizar, no tienen accesibilidad y tenemos más de 2.000 alumnos y alumnas dando clase en barracones.

Torres también ha puesto como ejemplo de la dejadez y abandono del Gobierno regional del PP el grado de ejecución del plan para retirar el amianto, un producto potencialmente cancerígeno de las aulas de la Región de Murcia. "Un plan programado desde el año 2020 al 2027, financiado por parte del Gobierno de España a través de fondos europeos y que, casi a mitad del año 2026, apenas ha ejecutado en un 50%", subrayó.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, denunció que "en Murcia tenemos niños y niñas a más de 30 grados dentro de un aula y eso no puede normalizarse". Al respecto, Ruiz recordó que, salvo una decena de centros construidos a partir de los 2000, la mayoría de colegios públicos del municipio son de finales de los 70 u 80 y no tienen instalación de aire acondicionado. "Los aparatos que hay los han pagado las familias a través de las AMPA", señaló.

Tenemos colegios con pizarras digitales y robótica de 2026, pero con instalaciones eléctricas de 1980 que no soportan ni encender los aparatos de aire Ginés Ruiz — Portavoz socialista en Murcia

En este sentido, criticó que el PP en el Ayuntamiento de Murcia rechazara la iniciativa socialista para incorporar estos equipos al patrimonio municipal y asumir su mantenimiento.

Así mismo, el portavoz socialista ha alertado de otro problema "igual de grave": las instalaciones eléctricas obsoletas. "Tenemos colegios con pizarras digitales y robótica de 2026, pero con instalaciones eléctricas de 1980 que no soportan ni encender los aparatos de aire", explicó, haciendo referencia a la protesta convocada por la comunidad educativa del colegio Santa María de Gracia mañana martes.

Ruiz también criticó la "solución" planteada por el PP ante las altas temperaturas. "En vez de climatizar los centros, mandan una circular diciendo que quien pueda vaya a recoger a sus hijos e hijas a las once y media para que no pasen calor. Es decir, fomentan el absentismo escolar porque son incapaces de garantizar unas condiciones dignas en las aulas", denunció.

"Mentiras del PSOE"

El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo respondió que "ni todas las campañas de mentiras del PSOE van a tapar que el Gobierno regional invierte en Educación el doble que la media nacional a pesar de la infrafinanciación".

"El gasto público regional en nuestro sistema educativo ha crecido un 10%, es decir, el doble de la media nacional", aseguró el diputado, añadiendo que "solo en el presente curso López Miras ha destinado 32 millones de euros a nuevas infraestructuras educativas", y "desde 2020, casi 80 millones de euros en centros educativos de toda la Región".

El diputado del PP recordó también el anuncio del presidente López Miras de "incluir en el proyecto de Presupuestos Regionales una partida de 11 millones de euros para mejorar el confort térmico y las infraestructuras educativas", además de la creación de "un plan de climatización plurianual para incrementar la potencia eléctrica y para que los centros educativos tengan la climatización adecuada".