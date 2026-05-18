Fin al copago farmacéutico en las boticas para más de 70.000 pensionistas

Más de 70.000 pensionistas murcianos se verán eximidos totalmente del copago farmacéutico después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase hace unos días el real decreto que establece las bases de la prestación farmacéutica ambulatoria, librando del abono a todo aquel pensionista que esté cobrando el complemento a mínimos, lo que equivale a 70.425 pensiones contributivas en la Región y a unas 2,1 millones según la estadística de la Seguridad Social a 1 de abril de 2026. El motivo de la reforma es que el Gobierno venía observando que hay pacientes, especialmente trabajadores polimedicados o crónicos, más que los pensionistas, que tienen copagos reducidos o topados, que interrumpen sus tratamientos o los reducen porque no pueden hacer frente al copago. «Hemos detectado que hay pacientes que abandonan el tratamiento por problemas económicos», recalcó la ministra de Sanidad, Mónica García.

La reforma mantiene las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV), perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La cifra de pensionistas beneficiados en la Comunidad supone el 25,94% del total de las pensiones: en concreto, en Murcia se verían beneficiados unos 38.500 jubilados, así como 19.300 personas que cobran el subsidio por viudedad, otras 5.800 por orfandad y 5.700 por incapacidad permanente, según las cifras más recientes del departamento que dirige Elma Saiz.

El Gobierno de España presumió que con esta medida mejoraba así su protección al colectivo de jubilados, ya que hasta ahora solo estaban exentos del 100% del copago aquellas personas que ingresaran una prestación pública de menos de 5.635 euros anuales. Ese umbral se mantiene y se eleva hasta los 11.000 euros si la persona no está obligada a presentar la declaración de la renta.

El Ejecutivo justificó la exención del pago de medicamentos con receta a parte de los jubilados debido al «actual contexto internacional», que está originando un «incremento significativo de los costes energéticos y de la inflación, con un impacto directo sobre la economía de los hogares».

Según la memoria del análisis de impacto normativo, la reforma tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros. Pero según el Ministerio de Sanidad, la norma contribuirá a mejorar el seguimiento de los tratamientos, lo que previene complicaciones evitables y reduce la presión asistencial derivada de las interrupciones de las terapias por motivos económicos, lo que permite ahorrar al sistema sanitario.