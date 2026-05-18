La carbonara de Mario García conquista el Premio ‘Quesos de Murcia D.O.P.’

Mario García, chef del restaurante Pequeños Lujos, en Cobatillas, se ha alzado con el Premio de Cocina 2026 ‘Quesos de Murcia D.O.P.’ tras imponerse en la final celebrada en el Centro de Cualificación Turística (CCT). Su propuesta, ‘Carbonara con D.O.P Quesos de Murcia’, fue la mejor valorada entre las elaboraciones presentadas por los ocho cocineros finalistas.

El segundo premio recayó en María González, del restaurante JotaEle, en Murcia, por su creación ‘Verano en texturas’, mientras que Sergio Garzas, del Grupo Casa Tomás, en Cartagena, obtuvo el tercer puesto con ‘Crujiente carbonara de D.O.P. Queso de Murcia curado’.

Los galardones estuvieron dotados con 1.000 euros para el ganador, 750 para la segunda clasificada y 500 para el tercero.

La entrega de premios contó con la presencia del director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, quien felicitó a los participantes y subrayó el buen momento que vive la cocina regional. Martínez destacó el peso creciente de la gastronomía y el turismo cultural entre los atractivos mejor valorados por los visitantes, según la Cátedra de Innovación Turística de la Universidad de Murcia, y reconoció el papel de los profesionales del sector como embajadores de los ‘1.001 Sabores Región de Murcia’.

Durante la final, cada participante dispuso de una hora para preparar y presentar una tapa original de menos de 100 gramos en la que alguna de las tres variedades de Quesos de Murcia D.O.P. —al vino, fresco o curado— tuviera un papel protagonista. El jurado evaluó criterios como la originalidad, la presentación, la estructura, el sabor y la textura.

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El certamen se enmarca en las VI Jornadas Gastronómicas Quesos de Murcia D.O.P., que se celebran del 18 al 31 de mayo en 26 establecimientos de la Región con el objetivo de promocionar uno de los productos más representativos de la cocina murciana.