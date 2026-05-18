Avanza Médica convoca una manifestación el próximo viernes en Murcia

La Asociación Avanza Médica ha convocado una huelga autonómica de médicos y facultativos en la Región de Murcia entre los días 18 y 22 de mayo, coincidiendo con la ya convocada a nivel nacional, para reclamar mejoras laborales y una representación específica del colectivo médico en las negociaciones laborales. La movilización culminará con una manifestación prevista para el viernes 22 de mayo, que partirá desde el Colegio Oficial de Médicos de Murcia hasta la Consejería de Salud.

Según ha informado Avanza Médica en un comunicado, la convocatoria cuenta también con la participación de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) y la Asociación MIR España (AME), además de estar abierta a sindicatos y asociaciones sanitarias de la comunidad autónoma. La protesta se desarrollará bajo el lema “Sin médicos no hay sanidad. Estatuto Propio”.

La organización asegura que el colectivo médico atraviesa una situación “insostenible” debido a la sobrecarga asistencial, las jornadas prolongadas y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. Avanza Médica sostiene que miles de profesionales continúan realizando guardias obligatorias y jornadas extensas que, a su juicio, dificultan el cumplimiento de los tiempos de descanso recomendados por la normativa europea y los estándares de salud laboral.

La asociación afirma además que esta situación no solo afecta a los médicos, sino también al funcionamiento general del sistema sanitario, a la cobertura de plazas y a la seguridad clínica de los pacientes. En este sentido, critica que la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud no hayan convocado hasta el momento al comité de huelga ni mostrado voluntad de negociación para abordar el conflicto.

Entre las principales reivindicaciones planteadas por el colectivo figuran la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas semanales, el reconocimiento de las guardias médicas como tiempo trabajado, mejoras en los descansos y la conciliación, así como una planificación “transparente” de jornadas y turnos. También reclaman agendas asistenciales “seguras y realistas” en Atención Primaria y mejores condiciones laborales y retributivas para los médicos internos residentes (MIR).

Avanza Médica defiende igualmente la creación de mesas de negociación y juntas de personal médico independientes que garanticen, según indica, una representación “real” del colectivo facultativo en los procesos laborales.

La asociación sindical subraya que la movilización pretende también “proteger la calidad y seguridad” de la atención sanitaria pública. En el comunicado, advierte de que la fatiga acumulada y la presión asistencial dificultan mantener una atención “segura, humana y continuada”.

La manifestación convocada para el 22 de mayo comenzará a las 09.30 horas desde el Colegio Oficial de Médicos de Murcia y concluirá ante la sede de la Consejería de Salud. Las organizaciones convocantes han hecho un llamamiento a médicos, sanitarios, estudiantes, pacientes y ciudadanía para participar en una movilización que consideran “clave para el futuro de la sanidad pública”.