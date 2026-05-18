Arrancan las obras que mejorarán la carretera entre Mazarrón y Lorca

La Comunidad ha iniciado las obras de mejora de la carretera que une Mazarrón con Lorca (RM-332), que cuentan con una inversión de 1.210.971 euros.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha visitado este lunes las obras junto al alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, y ha destacado que "esta intervención permitirá mejorar notablemente la confortabilidad de la conducción y reforzar la seguridad de los cerca de 2 millones de usuarios que transitan cada año por esta carretera, que en la temporada estival aumenta considerablemente", han informado desde el Ejecutivo regional.

García Montoro ha subrayado que "esta actuación contribuirá a mejorar la accesibilidad y la conexión entre ambos municipios, y facilitará los desplazamientos diarios de vecinos, trabajadores y estudiantes, así como el acceso a servicios básicos y centros de actividad económica".

Asimismo, "la mejora del firme contribuirá a reducir los tiempos de recorrido y aumentar la fiabilidad de los trayectos, lo que resulta especialmente relevante en una vía clave para la actividad turística y el transporte de mercancías, reforzando así el desarrollo económico de la zona y la vertebración del territorio", ha indicado el consejero.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, está enmarcada en el programa de conservación de la red viaria regional y consistirá en el refuerzo del firme con dos capas de cinco centímetros de espesor, cada una, y la pavimentación de arcenes en un tramo de 5,3 kilómetros. La obra se complementa con la limpieza de cunetas y taludes en todo el tramo objeto de intervención, así como la reposición de la señalización horizontal y vertical.

Vía de alta capacidad a la Bahía de Mazarrón, "proyecto estratégico"

El Ejecutivo regional sigue avanzando en los trámites técnicos y administrativos para hacer realidad la vía de alta capacidad de acceso a la bahía de Mazarrón. Un proyecto calificado por el consejero de "estratégico".

Recientemente ha adjudicado la asistencia técnica para continuar la tramitación de esta infraestructura, que permitirá mejorar la seguridad vial, descongestionar el tráfico y reforzar la conexión con la bahía de Mazarrón.

El responsable autonómico de Fomento e Infraestructuras ha resaltado que esta infraestructura, incluida en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia, "supondrá un impulso para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la actividad turística de todo el municipio".

García Montoro ha destacado que el Gobierno regional ha ejecutado en los últimos meses actuaciones de mejora y conservación en cinco carreteras del municipio de Mazarrón por valor de más de 280.000 euros. Entre ellas, figuran trabajos de pavimentación, eliminación de baches y acondicionamiento en distintas vías regionales, dentro del plan de conservación y mantenimiento de la red autonómica.

Inversiones en carreteras de Lorca

El Gobierno regional ha iniciado recientemente las obras de rehabilitación del firme en la carretera RM-C15, que conecta Lorca con el pantano de Puentes, con una inversión de 525.213 euros para reforzar la seguridad vial y en breve arrancará los trabajos de reparación de la vía de servicio de la autovía RM-11, a la que se destinará más de 419.000 euros.

Noticias relacionadas

Asimismo, el ha invertido más de 600.000 euros en actuaciones de emergencia en la RM-D20 tras los daños ocasionados por las danas, cerca de 150.000 euros para la instalación de 17 luminarias solares en la RM-D3, y ha ejecutado trabajos de contención de taludes y mejora del drenaje en la RM-332 y la RM-711, consolidando así el refuerzo y modernización de la red viaria del municipio.