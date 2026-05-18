Arranca la cuarta huelga del año de los médicos de la Región sin visos de una solución al conflicto: "¡No podemos cuidarte!"

«Todavía hoy estamos más cansados. Están jugando con nosotros al ninguneo. La ministra no quiere sentarse a negociar con nosotros y por eso desde el sindicato se ha pedido su dimisión». Así se expresaba, megáfono en mano, Virginia lzura, presidenta del Sindicato Médico de la Región, en el exterior del Virgen de la Arrixaca este lunes, día del comienzo de la cuarta semana de huelga de este año que emprenden los médicos.

Delante de ella, un grupo de facultativos, con sus batas blancas, portaban cartulinas de colores en las que se podía leer, por ejemplo, ‘SOS, ¡no podemos cuidarte! Mi salud está en juego y la tuya también’. ‘Amamos nuestra profesión y luchamos por ella’, se leía en otra de las pancartas, junto al dibujo de un corazón rojo roto.

De las palabras de Izura se deduce que los doctores inician su cuarta semana de movilizaciones sin visos de una solución al conflicto que mantienen con Sanidad. Además, en el tiempo que pasó desde el último paro, y con el asunto del hantavirus por medio, las partes ni siquiera se han vuelto a sentar para negociar.

Todos los días de la semana hay convocadas concentraciones de 15 minutos en la puertas de todos los centros sanitarios de la Región

El paro (que se alargará hasta el día 22) afecta a todos los médicos, incluidos profesionales de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Atención Extrahospitalaria, médicos internos residentes (MIR), facultativos especialistas en formación (FSE). El colectivo acusa al departamento que dirige Mónica García de romper las negociaciones y seguir ignorándoles.

¿Qué piden? Equiparar la jornada laboral con la del resto de grupos profesionales, poner fin a la obligación de realizar guardias de 24 horas como forma ordinaria de cobertura asistencial y disponer de plantillas suficientes y dimensionadas sin dar por asumida la sobrecarga de los médicos.

Además, abogan por la planificación de agendas con límites de pacientes, reclaman poder aspirar a una conciliación real con descansos efectivos y mejoras estructurales incorporadas en un convenio específico para el colectivo médico.

Todos los días de la semana hay convocadas concentraciones de 15 minutos en las puertas de todos los centros sanitarios de la Región, apuntaron desde el Sindicato Médico, al tiempo que recordaron que «la huelga es indefinida, está convocada una semana al mes hasta junio».

En junio finalizarán las movilizaciones, «se valorará cómo está la situación» y, tras el parón del verano, se estudiará si, a partir de septiembre, hay más protestas, precisaron desde esta organización, que representa a facultativos de toda la Comunidad.

Servicios mínimos del SMS

Desde la Consejería de Salud indicaron que, durante esta semana, en los Servicios de Urgencias se ha establecido que se mantendrá el total de la plantilla programada para esos días de paro. En cuanto al pase a planta de hospitalización, se establece como servicios mínimos el 50 por ciento de los facultativos habituales.

En el caso, de las Unidades de Cuidados Intensivos, se han programado unos servicios mínimos del 80 por ciento de los facultativos habituales, ya que los pacientes atendidos presentan unas necesidades de seguimiento más estrecho, resaltaron desde el área que dirige Juan José Pedreño.

Respecto a las operaciones, «se garantizan las intervenciones urgentes, intervenciones de pacientes ingresados, trasplantes, intervenciones quirúrgicas oncológicas, intervenciones por gestación y fracturas no intervenidas durante las guardias por razones clínicas».

En consultas externas se han fijado unos mínimos que incluyen el total del seguimiento de las consultas del embarazo, así como en las consultas de Oncología Médica, Hematología y Oncoradioterapia. En cuanto a las pruebas diagnósticas, se establece la atención urgente, también a pacientes ingresados y/o oncológicos, pacientes en diálisis y seguimiento del embarazo.

Los servicios mínimos en los centros de salud, explicaron desde el SMS, se establecieron en función del número de facultativos de Medicina de Familia y Pediatría con el que se cuenta en cada uno de ellos. «Cuando solo haya un facultativo de Pediatría en el centro, este será servicios mínimos para no perjudicar a la población pediátrica», subrayó la Consejería.