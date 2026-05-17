Las tormentas barren la Región y obligan a activar la alerta amarilla en la Vega del Segura

Las tormentas comienzan a ganar terreno en la Región de Murcia con el paso del domingo. Desde este mediodía, los cielos se han ido cubriendo dejando paso a trombas de agua que están cayendo con fuerza en las comarcas del Noroeste, Altiplano y Vega del Segura.

Según los datos recogidos por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), hasta las cuatro de la tarde ya se han recogido 28 litros en Blanca y 23 en Ojós, siendo la mayoría de ellos en un corto espacio de tiempo y obligando a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar la alerta amarilla por chubascos localmente fuertes y granizo en la Vega del Segura, que estarán en vigor hasta las 10 de la noche, y que se suma a la ya anunciada en la comarca del Altiplano.

Más tormentas este lunes

Durante el día de mañana la posibilidad de chubascos será inferior, aunque no son descartables que caigan de forma localizada durante las horas centrales del día. También se espera un scenso de temperaturas, que volverán a ser cálidas en gran parte de la Región. Las máximas oscilarán alrededor de los 25 grados en la mayoría de municipios mientras que en Murcia se llegarán a rozar los 30. Las mínimas también sufrirán un ligero ascenso. En Murcia no bajarán de los 15 grados y la más alta será la de la ciudad portuaria, con unos prácticamente veraniegos 18 grados. La más baja será la de Caravaca de la Cruz, donde el termómetro bajará hasta los 8.