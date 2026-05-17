Lanzan una aplicación para registrar las capturas de caza

El Gobierno regional «refuerza su apuesta por la modernización y digitalización del sector cinegético con la celebración de la jornada formativa e informativa sobre el nuevo sistema de Precinto Digital de Caza, una herramienta puesta en marcha recientemente en la Región que permite registrar electrónicamente las capturas de especies cinegéticas a través de una aplicación móvil», indica la Comunidad en un comunidad.

El nuevo sistema sustituye progresivamente los tradicionales precintos físicos de plástico por un código QR generado desde una aplicación móvil, lo que permite registrar en tiempo real las capturas realizadas tanto en caza mayor como menor. La herramienta almacena la información en un servidor centralizado y la pone a disposición de titulares de cotos y Administración para el seguimiento y control de la actividad cinegética, detalla el Ejecutivo regional.

El Precinto Digital de Caza «reduce desplazamientos innecesarios a oficinas administrativas, elimina trámites presenciales y evita el uso de miles de elementos plásticos, lo que redunda en beneficios tanto para el sector como para el medio ambiente».

La aplicación permite a los cazadores registrar las capturas desde su dispositivo móvil, mientras que los titulares de cotos pueden gestionar autorizaciones, cupos y usuarios a través de un panel de control web. Además, los datos quedan vinculados a fecha, hora y ubicación GPS, lo que refuerza la trazabilidad y el control de las piezas abatidas. Y la lucha contra los cazadores furtivos.

La jornada contó con la participación de representantes de la Federación de Caza de la Región de Murcia, titulares de cotos, sociedades de cazadores, Guardia Civil, agentes medioambientales y responsables técnicos del sistema.

Actualmente, el uso del precinto digital es obligatorio para la tórtola europea y voluntario para el resto de especies en esta primera fase de implantación, lo que facilita la adaptación progresiva del sector. La aplicación está disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS. Mañana, lunes, a las 20.00 horas, se ofrecerá otra jornada online para cazadores y titulares. Los manuales y vídeos de la aplicación se encuentran en la web regional de caza.