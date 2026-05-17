Reconocimientos
Los ingenieros agrónomos estrenan la nueva imagen de su colegio en el día de su patrón
Entregan las insignias a los nuevos colegiados y homenajean a los que llevan 25 años en la institución, además de nombrar 'Colegiado de Honor' a Emilio Eduardo Cobos Macián
L. O.
Como cada 15 de mayo, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia celebró con una jornada especial la festividad de su patrón, San Isidro. Por la mañana la iglesia de San Juan de Murcia acogió una misa a la que asistieron numerosos colegiados, así como el decano del colegio, Julio Pérez, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y la presidenta del Cogitarm, Lola Martínez.
Ya por la noche la Finca Buenavista fue el escenario de la tradicional cena de convivencia de los ingenieros agrónomos murcianos. Una velada de encuentro, reconocimiento y compañerismo, en la que no faltaron los homenajes y la presentación de nuevos proyectos impulsados desde la entidad.
Nueva imagen
Uno de los momentos destacados de la noche fue la presentación de la nueva identidad corporativa del colegio. “Es una evolución estratégica que busca proyectar una imagen más actual, reconocible y alineada con nuestros valores. Se trata de una propuesta diferenciadora dentro del ámbito nacional, que simboliza la evolución de la institución y su adaptación a los nuevos tiempos”, destaca Pérez.
Una imagen que se centra en la palabra agrónomos para simplificar y potenciar la denominación, apostando por un concepto más directo y fácil de recordar, cercano al lenguaje de marca. En cuanto al color, destaca el granate inspirado en el Rojo Cartagena, un tono con fuerte arraigo en la Región de Murcia que refuerza el vínculo territorial del colegio.
"Esta nueva identidad representa un paso adelante en nuestra forma de comunicar, proyectando una imagen más moderna, coherente y preparada para los retos actuales y futuros del sector, manteniendo intacta su esencia y compromiso con la profesión", explica el decano.
Muchas emociones
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega de la distinción de “Colegiado de Honor” a Emilio Eduardo Cobos Macián, un reconocimiento reservado a quienes dejan una huella especialmente significativa dentro del colectivo profesional.
La velada sirvió además para dar la bienvenida a los nuevos profesionales incorporados al colectivo, con la entrega de insignias a los nuevos colegiados y el homenaje a los que cuentan con 25 años en la institución, reconociendo su compromiso, trayectoria y vinculación con la profesión.
Los agrónomos murcianos también quisieron distinguir públicamente a Roberto García, Francisco González Zapater y Sara Rubira, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al sector y a la profesión.
Durante el acto también se presentó el edificio San Isidro Labrador, la primera iniciativa de este tipo que cuenta con el apoyo del propio colegio. Un edificio concebido bajo criterios de diseño contemporáneo y construcción sostenible, consciente y responsable
"Siempre es un placer juntarnos para celebrar la profesión, reconocer trayectorias, dar la bienvenida a quienes comienzan su camino y seguir fortaleciendo los lazos que unen a este colegio que sigue avanzando como institución", destaca Pérez.
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